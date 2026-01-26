Verletzte bei Verkehrsunfall: Münchner Petueltunnel gesperrt
Update, 9.22 Uhr: Nach dem Verkehrsunfall ist aktuell der Petuelring in westlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt, Richtung Osten ist ein Fahrstreifen frei. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren: "Wir informieren, sobald die Unfallaufnahme abgeschlossen ist."
Erstmeldung, 26. Januar, 8.46 Uhr: Autofahrer sollten den Bereich nach Möglichkeit meiden, es drohen lange Staus im Münchner Berufsverkehr: Nach einem Verkehrsunfall zwischen Schleißheimer Straße und Belgradstraße ist der Petuelring derzeit in beide Richtungen gesperrt.
Polizei und Rettungsdienst vor Ort: Petueltunnel nach Unfall gesperrt
Wie eine Sprechern der Polizei der AZ weiter mitteilte, waren in den Unfall vier Fahrzeuge verwickelt, es habe auch Verletzte gegeben.
Weitere Details, auch zum Unfallhergang seien bisher nicht bekannt, so die Sprecherin. Es sei nicht abzusehen, wie lange der Tunnel für den Verkehr gesperrt bleiben müsse oder wann er eventuell zumindest in eine Richtung wieder freigegeben werden könne.
Der etwa 1500 Meter lange Tunnel ist Teil des des Mittleren Rings und liegt etwa vier Kilometer nördlich des Münchner Stadtzentrums. Durch ihn hindurch verläuft der Petuelring. Der Petueltunnel verläuft in West-Ost-Richtung und besteht aus zwei Röhren.
