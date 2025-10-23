Verkehrsunfall legt Tramlinien 12 und 23 lahm

Ein Verkehrsunfall sorgt am Donnerstagabend in Schwabing für Probleme im Tramverkehr. Besonders betroffen sind die Linien 12 und 23 – Fahrgäste müssen sich auf längere Wartezeiten und Umleitungen einstellen.

Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Schwabinger Tor kommt es am Donnerstagabend zu massiven Einschränkungen auf den Tramlinien 12 und 23. Die Linie 12 fährt nur zwischen Romanplatz und Parzivalplatz und wird ab dort bis zur Münchner Freiheit umgeleitet. Die Haltestellen Schwabing Nord, Domagkstraße, Anni-Albers-Straße, Am Münchner Tor und Schwabinger Tor entfallen in beiden Richtungen.

Line 23 komplett eingestelllt

Die Linie 23 ist komplett eingestellt. Fahrgäste können auf kostenlose Taxis ausweichen. Die MVG rechnet damit, dass die Behinderungen noch bis Mitternacht andauern.

Weiter heißt es: "Den nicht angefahrenen Streckenabschnitt erreichen Sie für die Dauer der Störung mit kostenlosen Taxis. Bitte beachten Sie, dass der eingesetzte Ersatzverkehr nur über eine eingeschränkte Kapazität verfügt und teilweise am rechten Fahrbahnrand hält."

Aktuelle Infos unter: