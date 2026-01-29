Verkehrsexperten fordern: Regionalzughalt Kolumbusplatz vorantreiben 

Der Verkehrsclub Deutschland hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das besagt: Ein weiterer neuer Regionalzughalt ist machbar und nützlich. Jetzt soll die Politik handeln.

Blick vom Schmederersteg in Obergiesing Richtung Isar: Dort vorne auf Höhe Kolumbusplatz könnten einmal auch Regionalzüge halten.

Schon seit einigen Jahren geistert die Idee herum und nicht nur bei Viertelpolitikern der angrenzenden Stadtbezirke: Ein Regionalzughalt am Kolumbusplatz wäre eine sinnvolle Weiterentwicklung des Münchner Bahnnetzes.

Seit Jahren wird für eine neue Haltestelle auf dem Bahn-Südring auf Höhe Kolumbusplatz geworben und Anträge in Bürgerversammlungen und von Stadtratsfraktionen gestellt. Zuletzt etwa im Februar 2025 von der SPD, drei Jahre zuvor von der CSU und schon 2020 vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) in einer Bürgerversammlung im Bezirk Au-Haidhausen.

Die Idee des VCD sieht vor, dass der neue Bahnsteig aus mehreren Richtungen erreicht werden kann – vom Kolumbusplatz aus, aber auch vom Ostfriedhof aus, genauer von der Brücke Am Nockherberg. So würden die Au und Untergiesing, aber auch Obergiesing und die Obere Au direkt angeschlossen. Und: Es entstünden Umsteigemöglichkeiten zu den U-Bahnlinien U1 und U2 sowie Bus und Tram. Ostbahnhof und Hauptbahnhof würden entlastet.

"Wirtschaftlich tragfähig und von hohem Fahrgastnutzen"

Der VCD war es auch, der im vergangenen Jahr eine fachliche Grobanalyse beim Verkehrsplanungsbüro Vieregg-Rössler in Auftrag gegeben hat. Deren Ergebnisse liegen nun vor.

Demnach erscheine ein Regionalzughalt am Kolumbusplatz aus verkehrsplanerischer Sicht technisch machbar, wirtschaftlich tragfähig und von hohem Fahrgastnutzen, so der VCD. Der Verkehrsclub betrachtet das als gute Voraussetzung, dass die Politik diesen Bahnhalt mit Umsteigeknoten zum ÖPNV nun also voranbringt.

Die Fraktionen von SPD, Grünen und CSU im Münchner Stadtrat hätten sich ohnehin bereits für die Einrichtung eines solchen Haltes ausgesprochen, so VCD-Sprecher Wolfram Liebscher. „Jetzt kommt es darauf an, dass die Landeshauptstadt München eine Vorplanung beim Freistaat beantragt und das zuständige Staatsministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr die nötigen Schritte dazu einleitet.“

Hier am Kolumbusplatz könnten neue Bahnsteige einen Umstieg zum Bahn-Südring ermöglichen. © AZ-Archiv

Täglich 8000 Fahrgäste

Laut ersten Prognosen des Gutachters, könnte der zusätzliche Bahnhalt werktags von 8000 Fahrgästen genutzt werden, so der VCD. Damit biete sich mit einem solchen Projekt ein lohnendes Potenzial für die Stärkung des Nahverkehrs in München und damit auch für die Erreichung der Klimaschutzziele. Profitieren würden von dem Halt vor allem die Berufspendler.

Das Gutachten lege außerdem dar, dass es keines aufwendigen Bahnhofsneubaus bedürfe, sondern zwei zusätzliche Außenbahnsteige genügen, um einen Südring-Halt für Regionalzüge am Kolumbusplatz zu ermöglichen. Im Vergleich zum Nutzen schätzt das Gutachten die nachteiligen Auswirkungen auf den Betrieb des Südrings als minimal ein.

"Ausbau von Bus, Bahn und Tram endlich zur Priorität machen"

Erste Reaktionen aus dem Stadtrat auf die Studie gibt es bereits. ÖDP-Fraktionschef Tobias Ruff nannte es "bezeichnend, dass ein so sinnvoller Vorschlag für die Verkehrswende nicht von der Stadtspitze kommt, sondern vom VCD" – und schießt in Richtung Stadtspitze.

Ein Regionalzughalt am Kolumbusplatz könnte Tausenden Menschen bessere Verbindungen bringen, Umsteigewege verkürzen und den Hauptbahnhof entlasten. "Genau solche Projekte braucht München dringend. Doch statt mutig neue Knotenpunkte für den öffentlichen Verkehr voranzutreiben, beschäftigt sich der Oberbürgermeister lieber damit, Gehwegparker zu retten und den Status quo für Autos zu verteidigen", so Ruff. Wer Verkehrswende ernst meine, müsse solche Ideen aufgreifen und nicht ausbremsen. München brauche endlich eine Stadtregierung, die den Ausbau von Bus, Bahn und Tram zur Priorität macht, so Ruff.

Es könnte ein echter S-Bahn-Südring entstehen

Bei einem anderen neuen Regionalzughalt gar nicht weit entfernt und ebenfalls am Bahn-Südring ist man schon deutlich weiter: Für den Regionalhalt an der Poccistraße wurde erst in der vergangenen Woche der Planungs- und Realisierungsvertrag zwischen Freistaat und Deutscher Bahn unterzeichnet.

Manche hoffen, dass einst auch die S-Bahn an den beiden neuen Stationen halten könnte. Das wäre ein weiterer Schritt zu einem Münchner S-Bahnring.