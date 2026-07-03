Verkehrschaos auf der Lindwurmstraße: Jetzt handelt die MVG

Angenehm ist es auf der Lindwurmstraße für kaum einen Verkehrsteilnehmer, seit dort der Schienersatzverkehr unterwegs ist. Doch für Radfahrer ist es sogar gefährlich geworden. Jetzt handelt die MVG.

Die U-Bahnhöfe Poccistraße und Goethestraße werden gerade saniert. Auf der Lindwurmstraße fahren deshalb Busse als Schienenersatzverkehr. Und der sorgt bei vielen Menschen für Unmut – nicht nur bei den Pendlern, die sich in die Busse quetschen und länger warten müssen. Auch für Radfahrer ist es zwischen Goetheplatz und Sendlinger Tor auf dem neuen Radstreifen unangenehmer geworden – weil dort nun viel mehr Busse unterwegs sind als vor Beginn der U-Bahn-Sanierung.

Die verkehrspolitische Sprecherin der CSU Veronika Mirlach hat das schon vor einigen Wochen besorgt beobachtet und dazu eine Anfrage gestellt. Sie wollte wissen, ob es denkbar ist, den Radweg wieder dorthin zu verlegen, wo er früher war (nämlich weg von der Straße und dorthin, wo heute der Gehweg ist. Als Alternative schlug sie vor, die Bushaltestelle am Goetheplatz zu verlegen, weil es dort besonders oft zu brenzligen Situationen zwischen Radfahrern und Bussen kommt.

Jetzt reagiert die MVG. Sie hat angekündigt, die Bushaltestelle am Goetheplatz zu verlegen. Die neue Haltestelle befindet sich an der Lindwurmstraße 89, vor der Kreuzung Häberlstraße. Busfahrer haben laut einem MVG-Sprecher bestätigt, dass dort ein Brennpunkt vorliegt. "Die Fahrerinnen und Fahrer haben sehr umsichtig gehandelt und sind ebenfalls froh über die Verlegung", schreibt der Sprecher.

Auf der Lindwurmstraße herrscht in diesen Wochen oft ein großes Verkehrschaos. © Daniel von Loeper

Die MVG prüft weitere Anpassungen

Auch dass weitere Anpassungen des Schienenersatzverkehrs folgen, ist denkbar. Dazu sei die MVG gerade im Austausch mit den Behörden, so der MVG-Sprecher.

"Es freut uns sehr, dass unser Vorschlag sofort umgesetzt wird und wir zu mehr Verkehrssicherheit für Radfahrer beitragen konnten", sagt die CSUlerin Mirlach. "Auch für die Busfahrer und ihre Fahrgäste wird die Situation jetzt übersichtlicher." Der SEV bleibe zwar ein Ärgernis, doch zumindest sei es "hoffentlich" gelungen, die Verkehrssituation an dieser Stelle zu entschärfen. "Wir bleiben dran", kündigt sie an.

Konzert im U-Bahnhof Poccistraße

In gut einem Monat, am 7. August, können die Münchner den U-Bahnhof Poccistraße wieder betreten. Allerdings nicht, um dort in die U-Bahn einzusteigen. Die MVG veranstaltet im Sperrengeschoss ein Jazzkonzert und eine Lesung. Ab 18 Uhr liest Thomas Montasser aus seinem Buch "Die Wanderbücherei", das Duo Naumann & Porsch spielt live Jazz. Die Veranstaltung ist kostenlos, doch man muss sich vorher per Mail an yamak.meryem@swm.de anmelden. Unterbrochen oder behindert werden die Bauarbeiten durch die Veranstaltung nicht, teilt die MVG mit.