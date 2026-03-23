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Verkehrschaos am Petueltunnel – das war der Grund

Der Petueltunnel am Mittleren Ring musste am Montagmittag gesperrt werden, nachdem ein Lkw an der Decke des Bauwerks hängengeblieben ist. Inzwischen fließt der Verkehr wieder
Hüseyin Ince,
Guido Verstegen
Guido Verstegen |
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Der Petueltunnel ist aktuell gesperrt. (Archivbild)
Der Petueltunnel ist aktuell gesperrt. (Archivbild) © imago images/Reinhard Kurzendorfer

Update, 14.04 Uhr: Die Münchner Polizei hat den Petueltunnel  wieder für den Verkehr freigegeben. Über das Ausmaß der Schäden und die Art des Transports liegen keine Informationen vor. Der Verkehr fließt so langsam wieder.  

Erstmeldung: Gegen Montagmittag ist im Münchner Petueltunnel ein Lastwagen unterwegs gewesen. Offenbar hat der Fahrer die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt. Der Mann blieb mit dem Laster im Tunnel stecken und sorgt nun für Verkehrschaos. 

So wird der Verkehr umgeleitet

Laut Polizei ist die Fahrtrichtung Osten komplett gesperrt. Der Verkehr wird über die Straßen an der Oberfläche umgeleitet. Wie lange die Sperre anhalten wird, war zunächst unklar.

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7 Kommentare
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  • kartoffelsalat gerade eben / Bewertung:

    Toll! Wir brauchen einfach noch viel mehr Tunnel mit viel mehr Beton für viel mehr Verkehr, Unfälle, Staus und Baustellen!

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  • ClimateEmergency vor einer Stunde / Bewertung:

    Wenn man hier eins sicher sagen kann, dann: Die Grünen sind Schuld

    Die haben das sicher im Rahmen einer Schmutzkampagne heimlich eingefädelt

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  • Wendeltreppe vor 55 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von ClimateEmergency

    Hirngespinste posten bringt nichts.

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