Verkehrschaos am Petueltunnel – das war der Grund
Update, 14.04 Uhr: Die Münchner Polizei hat den Petueltunnel wieder für den Verkehr freigegeben. Über das Ausmaß der Schäden und die Art des Transports liegen keine Informationen vor. Der Verkehr fließt so langsam wieder.
Erstmeldung: Gegen Montagmittag ist im Münchner Petueltunnel ein Lastwagen unterwegs gewesen. Offenbar hat der Fahrer die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt. Der Mann blieb mit dem Laster im Tunnel stecken und sorgt nun für Verkehrschaos.
So wird der Verkehr umgeleitet
Laut Polizei ist die Fahrtrichtung Osten komplett gesperrt. Der Verkehr wird über die Straßen an der Oberfläche umgeleitet. Wie lange die Sperre anhalten wird, war zunächst unklar.
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