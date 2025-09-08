Störung auf Linien U4 und U5 in München: Das steckt dahinter
Da ist Warten angesagt und Geduld gefragt: Auf den Münchner U-Bahn-Linien 4 und 5 kommt es am Montag zu Verspätungen. Vereinzelt fallen auch Züge aus.
Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) weiter berichtet, hat eine Weichenstörung im Bereich der Theresienwiese die Probleme verursacht. Seit 14.08 Uhr ist der U-Bahn-Verkehr der beiden Linien bereits beeinträchtigt, nach einer Stunde (15.10 Uhr) soll die Störung voraussichtlich wieder aufgehoben sein.
"Bitte achten Sie auch auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen", teilt die MVG mit: "Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen."
