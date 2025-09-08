AZ-Plus

Störung auf Linien U4 und U5 in München: Das steckt dahinter

Die Münchner Verkehrsgesellschaft meldet Verspätungen und Zugausfälle im U-Bahn-Verkehr. Betroffen sind die U4 und die U5.
Auf den Münchner U-Bahn-Linien 4 und 5 kommt es am Montag zu Verspätungen und Ausfällen.
Da ist Warten angesagt und Geduld gefragt: Auf den Münchner U-Bahn-Linien 4 und 5 kommt es am Montag zu Verspätungen. Vereinzelt fallen auch Züge aus. 

Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) weiter berichtet, hat eine Weichenstörung im Bereich der Theresienwiese die Probleme verursacht. Seit 14.08 Uhr ist der U-Bahn-Verkehr der beiden Linien bereits beeinträchtigt, nach einer Stunde (15.10 Uhr) soll die Störung voraussichtlich wieder aufgehoben sein.

"Bitte achten Sie auch auf Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen", teilt die MVG mit: "Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen."

  Wolff vor 20 Minuten / Bewertung:

    Verspätungen und Zugausfälle? Wo ist da die Neuigkeit bzw. der Unterschied zu (angeblich störungsfreien) anderen Tagen?

