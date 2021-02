Verkehr in München: Nehmt dem Auto Platz!

Die Rathaus-Reporterin Christina Hertel über verkehrsberuhigte Bereiche in München.

Ein Anwohnerparkplatz kostet in München 30 Euro im Jahr. Ein Auto ist etwa zwölf Quadratmeter groß. Für ein WG-Zimmer dieser Größe zahlt man in München wohl fast das 20-Fache - im Monat. Ein Parkplatz ist kein Zimmer, klar. Doch dieses Beispiel zeigt, dass es den Autofahrern in dieser Stadt noch immer viel zu bequem gemacht wird. Es ist deshalb richtig, dass die Stadt nun daran arbeitet, den öffentlichen Raum zurückzuerobern.

Natürlich können nicht von heute auf morgen sämtliche Straßen zur Fußgängerzone werden. Die Stadt wird mit Anwohnern, Ladenbesitzern und Geschäftsleuten diskutieren müssen - und am Ende vielleicht auch mal Entscheidungen treffen, die nicht gleich allen gefallen. Doch wenn es in den Vierteln gute Konzepte gibt, wenn der öffentliche Nahverkehr funktioniert, könnten weit mehr Menschen davon profitieren als jene, die heute den Platz mit ihren Autos blockieren.

Lesen Sie hier den Artikel zum Thema: Spazieren, wo Autos fuhren: Mehr verkehrsberuhigte Bereiche München?