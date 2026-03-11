Verkehr an der Donnersbergerbrücke monatelang gestört: Das steckt dahinter

Bis Mitte Juli kommt es wegen der Bauarbeiten auf und unterhalb der Donnersbergerbrücke zu Behinderungen. Bemerkenswert: Für den Austausch der Lager wird das Bauwerk mit hydraulischen Pressen wenige Zentimeter angehoben.

Abhängig vom Baufortschritt kommt es zeitweise unterhalb der Brücke und auf der Donnersbergerbrücke zu Verkehrseinschränkungen. (Archivbild)

Die Arbeiten dauern noch bis Mitte Juli: An der Donnersbergerbrücke kommt es in den nächsten Wochen zu teilweise massiven Verkehrsbehinderungen. Jeweils eine Spur der seitlichen Fahrstreifen müsse bis Anfang Juni gesperrt bleiben, auf und unterhalb der Brücke gebe es Einschränkungen, teilt das Baureferat mit.

Donnersbergerbrücke: "Tausalze haben zu erheblichen Korrosionsschäden an Beton und Lagern geführt"

"Am südlichen Widerlager" sollen alle vier Brückenlager ausgetauscht und die Lagersockel vollständig erneuert werden. Als Widerlager wird bei Brücken für gewöhnlich der massive Unterbau bezeichnet, der den Übergang zwischen der Brückenkonstruktion und dem Erddamm herstellt. Ein solches Widerlager leitet damit die senkrechten und etwaigen horizontalen Kräfte aus dem Brückenüberbau in den Baugrund ab.

Als Ursache für die Schäden benennt das Baureferat "über Jahre eingedrungene Tausalze, die zu erheblichen Korrosionsschäden an Beton und Lagern geführt haben". Außergewöhnlich dabei: Für den Austausch der Lager wird die Brücke mit hydraulischen Pressen wenige Zentimeter angehoben. Dafür verwenden die Arbeiter spezielle Hebekonstruktionen unterhalb der Donnersbergerbrücke im Bereich der Trappentreustraße.

"Reduzierte Fahrbahnbreiten und geänderte Verkehrsführungen"

Die Maßnahme führt in diesem Bereich zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr: Laut Baureferat muss für den Einbau der temporären Hebekonstruktionen sowie für die Baustelleneinrichtung jeweils eine Spur der seitlichen Fahrspuren bis Anfang Juni gesperrt bleiben. "Die Durchfahrt bleibt möglich, es gibt jedoch reduzierte Fahrbahnbreiten, geänderte Verkehrsführungen und zeitweise eingeschränkte Abbiegebeziehungen."

Beim Anheben der Brücke müsse jeweils eine Hälfte der Donnersbergerbrücke vollständig gesperrt bleiben. Auf der westlichen Hälfte sei die Sperrung voraussichtlich zwischen Anfang und Mitte Juni nötig. Anschließend werde voraussichtlich ab Mitte bis Ende Juni die östliche Brückenhälfte gesperrt. Während der Sperrungen soll der Verkehr auf die Gegenfahrbahn mit reduzierten Fahrstreifen umgelegt werden.

Zugang zur S-Bahn über provisorische Treppe möglich, Busverkehr nicht beeinträchtigt

Zudem sollen der westliche Treppenturm und die zur S-Bahn-Station führende Fußgängerunterführung saniert werden. Diese Arbeiten dauern bis Ende Juni, und der Bereich ist während der Bauzeit gesperrt. Auch im Fuß- und Radverkehr sind dabei Einschränkungen unvermeidlich. Während der Bauzeit gebe es eine provisorische Treppe, um den Zugang zur S-Bahn aufrechtzuerhalten. Der Busverkehr ist nicht beeinträchtigt.