A9 bei Schwabing: Angetrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 58-Jähriger versucht sich einer Verkehrskontrolle durch die Polizei zu entziehen. Das dürfte er nun wohl bereuen.

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Ein 58-Jähriger wollte sich einer Polizeikontrolle entziehen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. (Symbolbild)

Anlässlich der derzeit stattfindenden Wiesn hat die Polizei am Mittwochabend an der A9-Anschlussstelle Schwabing in Fahrtrichtung Berlin eine Kontrollstelle errichtet.

Gegen 22.10 Uhr näherte sich dieser ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Landshut mit seinem BMW. Die Polizei wollte den Mann kontrollieren und forderte ihn mittels Handzeichen und Rufen auf, stehenzubleiben.

Der 58-Jährige ignorierte diese Aufforderung, fuhr an den Polizeibeamten vorbei und trat anschließend tüchtig aufs Gas.

58-Jähriger gibt Gas und flüchtet vor der Polizei

Die Beamten stiegen in ihren Streifenwagen und nahmen die Verfolgung des BMWs auf, dessen Fahrer offensichtlich versuchte, sich mit größtmöglicher Geschwindigkeit der Polizeikontrolle zu entziehen.

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Auf seiner Flucht schlängelte er sich durch den Verkehr, bis er plötzlich an der Anschlussstelle Freimann von der linken Spur über alle Fahrspuren nach rechts fuhr und die dortige Ausfahrt nahm.

Pech für ihn: Am Ende der Abfahrt an der Heidemannstraße musste er an der roten Ampel stehen bleiben. Dort wurde er von der Polizei eingeholt und kontrolliert.

Staatsanwaltschaft wertet Flucht als verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, aufgrund dessen ein freiwilliger Atemalkoholtest beim 58-Jährigen durchgeführt wurde, der einen Wert von 0,56 Promille ergab. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Da der 58-Jährige sich der Kontrolle zunächst entzog und vor der Polizei mit hoher Geschwindigkeit floh, sah die zuständige Staatsanwaltschaft in dem ganzen Vorfall ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Verbindung mit Trunkenheit im Straßenverkehr und erstattete Anzeige.

Der Führerschein des 58-Jährigen wurde beschlagnahmt und sein BMW zur Eigentumssicherung abgeschleppt.