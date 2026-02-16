AZ-Plus

Verdi kündigt Warnstreik an: Auch in München droht wieder Chaos

Verdi kündigt für den Faschingsdienstag in Bamberg einen Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr an. Obwohl die Gewerkschaft den Druck nun vor allem außerhalb der Ballungsräume erhöhen will, können Münchner Fahrgäste und Pendler nicht durchatmen.
Nina Job
Nina Job |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 45  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Am Faschingsdienstag sollen die Mitarbeiter in den Nahverkehrsbetrieben in Bamberg ihre Arbeit niederlegen. Und auch München könnte ein weiterer Chaostag blühen.
Am Faschingsdienstag sollen die Mitarbeiter in den Nahverkehrsbetrieben in Bamberg ihre Arbeit niederlegen. Und auch München könnte ein weiterer Chaostag blühen. © imago images/Wolfgang Maria Weber

Die Gewerkschaft Verdi will den Druck auf die kommunalen Nahverkehrsunternehmen weiter erhöhen. "Die Warnstreiks müssen bis zum nächsten Verhandlungstermin, am 9. März ausgeweitet werden", teilte Verdi mit. Am Faschingsdienstag sollen die Mitarbeiter in den Nahverkehrsbetrieben in Bamberg ihre Arbeit niederlegen.

Und auch München könnte ein weiterer Chaostag blühen. Katharina Wagner, die Branchenkoordinatorin Busse und Bahnen bei Verdi, sagte auf AZ-Anfrage: "Einen Warnstreik in München würde ich auf keinen Fall ausschließen."

"Wir verstehen den Ärger für die Fahrgäste."

"Wir verstehen den Ärger für die Fahrgäste", so Wagner weiter. "Ich möchte betonen: Hätten wir einen anderen Hebel oder könnten wir anders streiken, ohne die Menschen zu treffen, würden wir das tun." Da vom öffentlichen Nahverkehr alle profitieren würden, bedeute dies: "Im Streik leiden dann leider auch alle."

"Ein bisschen skurril" fanden sie und ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen, dass die MVG am vorigen Streik-Mittwoch in München ein Notfallprogramm von und zur Allianz Arena speziell für die Fußballfans auf die Beine gestellt hatte. "Aber", so Wagner, "es steht uns nicht zu, das zu bewerten."

"Wenn der KAV weiter auf Zeit spielt, wird sich der Druck erhöhen."

Die zweite Tarifrunde zwischen dem kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Bayern und Verdi am vergangenen Freitag ist ohne Annäherung zu Ende gegangen. Verdi bezeichnete das Ergebnis als "Stillstand", am Angebot der Arbeitgeber hätte sich nichts geändert. "Wenn der KAV weiter auf Zeit spielt, wird sich der Druck erhöhen." Gestreikt werden müsse nun ausdrücklich auch außerhalb der Ballungsräume.

Wagner: "Die Arbeitgeber verweisen weiter stur auf die klammen Kassen der Kommunen. Das Versagen der Politik in puncto auskömmlicher Finanzierung des ÖPNV kann nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden." Sinan Öztürk, Vize-Landesbezirksleiter: "Ein ernst zu nehmendes Angebot hätte weitere Streiks abgewendet."

Die Gewerkschaft fordert rund 669 Euro mehr Geld, eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit und eine Mindestruhezeit von elf Stunden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
45 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Tiefflieger vor 9 Stunden / Bewertung:

    669€ mehr plus Arbeitszeitreduzierung hätte ich auch gerne.
    Die 11 Stunden Ruhezeit sind bereits im Arbeitsgesetz festgestellt

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • cs23 vor 13 Stunden / Bewertung:

    „Wo anders fahren Ubahnen längst autonom,dann hätte man die Probleme nicht.
    Aber Hauptsache ein Raumfahrtprogramm haben…“

    Ubahn = kommunal, Raumfahrt = staatlich …

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Ch_Muc vor 12 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von cs23

    Siehe Hausgeist (weiter unten), wiederholen Sie sich,
    schauen Sie Antworten dazu

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.