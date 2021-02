Verdächtiger im Porsche-Mord: Filmreife Flucht aus der JVA Stadelheim

Der Verdächtige, der einen 25-Jährigen in München im vergangenen Jahr kaltblütig erschossen haben soll, ist aus der JVA Stadelheim geflohen. Mittlerweile konnte der 24-Jährige aber wieder gefasst werden.

München - Großalarm in München! Am Dienstagmorgen konnte ein Mordverdächtiger aus der JVA Stadelheim flüchten – das bestätigte das bayerische Justizministerium, nachdem zuvor die " " darüber berichtet hatte.

Dem 24-Jährigen sei es gelungen, "in einem Lieferfahrzeug versteckt aus der Anstalt zu entweichen", sagte eine Ministeriumssprecherin. Gegen 9 Uhr verständigte der Fahrer dann die Polizei.

Verdächtiger am "mira Einkaufszentrum" gefasst

Nach dem Anruf leitete die Polizei sofort eine Großfahndung ein, der Polizei zufolge konnten ihn Zivilkräfte rund zwei Stunden später am "mira Einkaufszentrum" in der Schleißheimer Straße festnehmen. Wie die Flucht aus dem Gefängnis gelingen konnte, ist noch ein Rätsel: "Die Umstände, die zu der Entweichung geführt haben, werden derzeit mit Hochdruck aufgearbeitet", so ein Sprecher.

Der Vorfall, wegen dem der 24-Jährige in Untersuchungshaft sitzt, hatte im vergangenen Jahr für großes Aufsehen gesorgt: Passanten hatten im März 2020 einen blutverschmierten Mann am Steuer seines Porsche aufgefunden, der Tote hatte Schusswunden.

Der Tote wurde in der Hugo-Wolf-Straße gefunden. © Daniel von Loeper

Eine Woche später konnten die Ermittler den Verdächtigen in der Wohnung seiner Freundin in Neuhausen fassen. Motiv war wohl ein illegales Drogengeschäft: Der Verdächtige hatte Schulden beim späteren Opfer, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft damals mit. Es sei um Kokaingeschäfte und einen höheren vierstelligen Betrag gegangen.

Am Tag der Tat trafen sich die beiden offenbar zu einer geplanten Geldübergabe. Doch der 24-Jährige bezahlte nicht, sondern erschoss den 25-Jährigen stattdessen kaltblütig in dessen Auto. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er den 25-Jährigen heimtückisch und aus Habgier ermordete. Dem Mann droht damit bei einem Nachweis seiner Schuld eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Der Verdächtige sitzt seit vergangenem Juni in Stadelheim, zuvor war er in der JVA Augsburg-Gablingen untergebracht. "In welcher JVA der Untersuchungsgefangene künftig einsitzen wird, steht derzeit noch nicht fest", teilte die Sprecherin des Justizministeriums mit.

Gefängnisausbrüche sind "die absolute Ausnahme"

Ausbrüche aus Gefängnissen in Bayern sind nach Angaben des Justizministeriums "die absolute Ausnahme" – und seit vielen Jahren trotz gestiegener Gefangenenzahlen rückläufig. Im Jahr 2018 und 2020 kam es den Angaben zufolge zu keinem Ausbruch, im Jahr 2019 zu zweien. Ausbruchversuche werden zwar nicht statistisch erfasst. In der JVA Stadelheim gab es laut Ministerium den letzten Ausbruchsversuch aber am 16. Oktober 2017.