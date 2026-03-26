Verdächtige Tasche: Polizei macht überraschenden Fund

Zivilfahnder kontrollieren in der Nacht einen Mercedes GLC und stoßen auf eine Tasche voller Schmuck, Bargeld und Luxusuhren sowie eine geladene Pistole unter dem Beifahrersitz. Die drei polizeibekannten Insassen schweigen.

26. März 2026 - 21:55 Uhr

Polizeisprecher Christian Drexler und der Leiter des Kommissariats 51 Stefan Wittmann zeigen ein Foto der scharfgestellten Waffe, die im Fahrzeug des Trios sichergestellt worden ist.

War es Eingebung oder Zufall? Eine Mischung wird es gewesen sein, weswegen Beamte einer Zivilstreife am Sonntag (22. Februar) sich dazu entschlossen hat, die Insassen eines Mercedes GLC an der Galeriestraße zu kontrollieren.

Die drei Männer (20, 29 und 32) hatten die Innenraumbeleuchtung an. Sie reichten eine Tasche herum. Als die Polizisten gegen die Scheibe klopften und eine Kontrolle ankündigten, wurde mindestens einer der Drei nervös. Er versuchte überrascht, die Tasche zu bedecken. Die Sache wurde also immer verdächtiger. Irgendetwas Seltsames passierte hier.

Sind das echte Diamanten? Das muss noch geklärt werden. Wenn es Diamanten sind, dürfte dieses Objekt ein kleines Vermögen wert sein. © Hüseyin Ince

Gefälscht oder echt? Bei vielen Objekten fraglich

Ein Blick in die mysteriöse Tasche zeigte, dass die Polizisten zu Recht stutzig geworden waren: Denn darin waren Gold, Schmuck, Uhren, Broschen, ein tibetisches Medaillon, eine Schmuckspinne, die möglicherweise mit seltenen Steinen bestückt ist. 80 solcher Gegenstände beschlagnahmten die Beamten am Ende.

Einige Teile dürften etwas wertvoller sein, andere wiederum nicht, wenn es etwa um eine einfache digitale Casio-Armbanduhr geht. Aber auch Uhrenmodelle von Cartier sind dabei. Sie könnten auch gefälscht sein. Wären sie echt, könnte jede einen Marktwert bis zu 5000 Euro haben. Auch mehrere Tausend Euro Bargeld wurde bei dem Trio gefunden.

Eine unbekannte abe filigrane Brosche, dahinter nochmal das Foto der sichergestellten Waffe. © Hüseyin Ince

Nun gilt es herauszufinden, wem die Sachen alle gehören

Nach einer Hausdurchsuchung bei zwei der drei Männer fanden die Beamten insgesamt mehr als 20.000 Euro. Woher das Geld stammt, sagen sie nicht. Die Männer äußerten sich auch nicht dazu, woher all der Schmuck kam. Nur der Älteste der drei sagte etwas, nämlich, dass er mit alldem eigentlich nichts zu tun habe.

Die Polizei tappt ein wenig im Dunkeln. Es ist völlig unklar, was es mit den Wertsachen auf sich hat. Plausibel könnte sein, dass es sich Diebesgut ist.

Erneut ein Schmuckstück, mutmaßlich auch hochkarätigem Gold. Doch die große Frage bleibt, woher die etwa 80 Gegenstände eigentlich kommen. Noch konnten die Objekte zu keinen Einbrüchen zugeordnet werden. © Hüseyin Ince

Sicher ist: Das Trio im Mercedes ist der Polizei längst bekannt. Zusammen haben sie rund 110 Akteneinträge, querbeet, wegen Körperverletzung, Raub oder auch Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Jüngste, also der 20-Jährige, fiel am häufigsten auf, nämlich mit 50 Einträgen, inklusive einer verbüßten Haftstrafe.

Die Waffe unterm Beifahrersitz: Mit vollem Magazin, aber noch nicht durchgeladen

Nicht nur die Zehntausende Euro teuren Wertgegenstände fanden die Beamten, nachdem die Männer ausgestiegen waren. Unter dem Beifahrersitz lag eine geladene Waffe "Made in Croatia“, 9x19 Halbautomatik, die mit einem weiteren Handgriff schussbereit gewesen wäre. Dazu Masken, Handfesseln, Handschellen sowie Handschuhe.

Einen Waffenschein konnte keiner vorzeigen. Das seltsame Trio wurde nach einer Anzeige wegen Waffenbesitzes ohne Erlaubnis wieder freigelassen.