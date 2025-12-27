AZ-Plus
  Verbotene Nazi-Parolen: Münchner sorgen für Entsetzen in bekanntem Wirtshaus am Marienplatz

Verbotene Nazi-Parolen: Münchner sorgen für Entsetzen in bekanntem Wirtshaus am Marienplatz

Am Samstagabend sorgten zwei Männer im Wirtshaus Donisl am Marienplatz für Entsetzen, als sie lautstark Nazi-Parolen riefen. Die Polizei nahm die beiden vorläufig fest, nachdem Gäste das Personal alarmiert hatten.
Hüseyin Ince |
Das Donisl am Marienplatz ist ein beliebtes Ziel für Münchner sowie Touristen.
Das Donisl am Marienplatz ist ein beliebtes Ziel für Münchner sowie Touristen.

Am Samstagabend haben zwei Deutsche im Donisl Nazi-Parolen verbreitet und so ziemlich viele Gäste in dem bekannten Wirtshaus am Marienplatz verstört. Es handelte sich dabei um einen 41-jährigen Mann aus dem Landkreis München und um einen 39-jährigen Münchner.

Gruselige Nazi-Parolen: "Ausländer ins KZ"

Das Restaurant war zu dem Zeitpunkt gut besucht. Die Männer brüllten kurz vor 22 Uhr ausländerfeindliche Parolen und auch eindeutigem Bezug zum Nationalsozialismus: "Sieg Heil", sowie "Ausländer raus" oder auch "Ausländer ins Konzentrationslager".

Die Gäste riefen das Personal, machten einen Mitarbeiter darauf aufmerksam. Der zögerte nicht lange und wählte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Die Polizei zeigt die beiden Männer an

Die beiden Männer sind vor Ort von Polizeibeamten vorläufig festgenommen worden. Eine Anzeige folgte ebenfalls, wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Offenbar war auch reichlich Alkohol im Spiel. Nachdem die Beamten alle Personalien registriert sowie die Anzeige ausformuliert hatten, ordneten sie noch eine Blutentnahme im Institut für Rechtsmedizin an. Erst danach ließen sie die Männer wieder frei.

Die Männer sind schon längst bei der Polizei registriert

Die beiden Münchner sind bereits polizeibekannt wegen mehrerer Delikte wie Körperverletzung, wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Gefährdung im Straßenverkehr. Sie waren auch schon aufgefallen, weil sie Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet haben.

  • Bongo am 25.12.2025 13:41 Uhr / Bewertung:

    Antwort an Da Ding:
    „Was Sie allerdings unter Grünenfan meinen.,,“
    Ganz einfach, ich gehe davon aus, dass ein Grünenwähler „Fan“ dieser Partei ist, so wie ein Linker, ein CSU oder SPD-Wähler wohl auch Fan seiner Partei ist. Von welcher Partei Sie Fan sind, werden Sie hoffentlich wohl selber wissen.

  • Da Ding am 25.12.2025 16:05 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Bongo

    Ich bin jetzt allerdings kein „Fan“ von einer Partei.
    Ich kann mich für gute Politik und kluge Köpfe begeistern.
    In welcher Partei die sind, ist ja zweitrangig.

  • Bongo am 25.12.2025 09:22 Uhr / Bewertung:

    Antwortan Da Ding:
    Ich konnte mir es selbst an Weihnachten nicht verkneifen, mit meiner Aussage die Grünenfans
    ein bisschen zu ärgern, was mir offensichtlich gelungen ist. Christlich ist das nicht, das geb ich schon zu.😃

