Veganes Eis auf der Luxusmeile: Pop-up bei Giulia & Romeo
Audio von Carbonatix
An der Maximilianstraße entlangschlendern, die Schaufenster betrachten, sich in eine höhere Steuerklasse träumen und dabei veganes Eis schlecken: die Pop-up-Eisdiele des Münchner Luxuslabels Giulia & Romeo macht's möglich.
Veganes Luxus-Eis in der Maximilianstraße
Direkt vor der Boutique in der Maximilianstraße 6 serviert das Label ab sofort eine kleine Auswahl an pflanzenbasierten Eissorten. Zur Wahl stehen: Stracciatella, Strawberry Milkshake, Cookie & Cream, Mango-Maracuja-Zitronengras und Hibiskus-Limette-Bergamotte.
Eine Kugel kostet 2,90 Euro, serviert im Becher oder in einer Waffel. Geöffnet ist der Eisstand bei trockenem Wetter Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, samstags bis 17 Uhr.
Nachhaltiges Luxus-Label aus München
Mit dem Pop-up bleibt Giulia & Romeo seiner Linie treu: Das Münchner Label steht für vegane Luxusmode, faire Produktion in Deutschland und einen ethisch bewussten Lebensstil.
Gegründet wurde es von Daniela Brunner, die mit ihrer Marke zeigen will, dass Mode und Verantwortung kein Widerspruch sind. Die Kleidung wird tierleidfrei produziert und besteht aus nachhaltigen Materialien. Die Nettoerlöse werden vollständig an die Tierschutzorganisationen PETA und Animal Equality gespendet.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen