In der Konditorei Kupferblatt in Moosach ist alles vegan. Die Konditormeisterin Franziska Ordon verrät ihre Tipps – und hat auch eine Lösung für Skeptiker

Schaut aus wie normale Plätzchen – und schmeckt auch so: In der Konditorei von Franziska Ordon wird nur vegan gebacken.

Wenn bei Konditorin Franziska Ordon die Hochsaison vorbei ist, feiert sie zweimal hintereinander: Am 24. Dezember unterm Christbaum und tags darauf ihren 32. Geburtstag.

Doch davor gibt es viel zu tun: Ordons Konditorei ist ein Einfraubetrieb. In diesem März hat sich die gebürtige Fürstenfeldbruckerin mit der "Konditorei Kupferblatt" in Moosach selbstständig gemacht. Seitdem versucht die Konditormeisterin, die Sterne vom Himmel zu holen – und die besten Zimtsterne aus dem Ofen.

In ihrer zehn Quadratmeter großen Backstube stellt sie zehn Plätzchensorten her. Außerdem bietet sie Lebkuchen und Cookies in Weihnachtspulliform oder mit Schneemännern an. Die Besonderheit: Alles ist vegan. "Man schmeckt das nicht heraus", versichert Ordon.

Sie ernährt sich seit 2014 vegan – hauptsächlich aus ethischen Gründen. Zum Weihnachtsessen mit der Familie bringt sie auch heute noch veganen Hackbraten für sich und ihren Mann mit. "Die Beilagen sind meistens sowieso vegan", erzählt die Konditorin.

Skeptisch? Jeder kann kostenlos probieren

Dass tierfreie Produkte zwingend teurer sind, kann Ordon nicht bestätigen. "Vegane Margarine ist günstiger als Butter." Nur besondere Produkte wie Kartoffelprotein seien kostspieliger. Es sollen doch aber Plätzchen und keine Pommes werden? "Das Kartoffelprotein dient als Eiweißersatz". Das sei für die obere Schicht veganer Zimtsterne unverzichtbar.

Die zackigen, zimtigen Zuckerbomben gehören zu Ordons Favoriten. Ungeschlagen bleibt ein anderer Klassiker: Vanillekipferl. Stollen, Plätzchen, Baumkuchen oder doch eher Lebkuchen? In ihrem Konditorherz finden die Plätzchen nicht nur ein Platzerl, sondern einen großen Platz. Skeptiker lädt die 31-Jährige gerne zu sich in die Pelkovenstraße ein. "Da kann jeder mal kostenlos probieren", so die Konditorin.