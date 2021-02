Valentinstag vergessen? Hier gibt es am Sonntag noch Blumen, Pralinen und Menü-Zutaten

"Oh Gott, Valentinstag, und ich habe kein Geschenk" – wenn Sie auch zu der Spezies Mann gehören, die immer wieder den Valentinstag vergessen und nun ohne Blumen oder Pralinen dastehen, dann ist hier die Rettung. Die AZ verrät Ihnen, wie Sie auf die Schnelle noch zu einer Überraschung kommen.

In einigen Geschäften in München kann man auch noch am Valentinstag Blumen, Pralinen oder Zutaten für ein Menü besorgen. (Symbolbild).

München - Na, wieder mal den Valentinstag vergessen und der Partnerin weder Blumen noch Leckereien gekauft? Wenn die Holde Sie jetzt nicht den ganzen Sonntag beleidigt mit Missachtung strafen soll, dann müssen Sie jetzt noch mal schnell in die Gänge kommen.

Die AZ hat Vorschläge, wo Sie am Valentinstag noch spontan einen schönen Blumenstrauß, leckere Pralinen oder die Zutaten für ein schönes Candle-Light-Dinner besorgen können.

Süße Verlockungen aus Giesing

Wer die Patisserie-Waren der Patisserie "Lehmann" einmal probiert hat, kommt immer wieder zurück nach Giesing. Zum Valentinstag hat sich das Team der Familie Lehmann ein Törtchen mit dem Namen Chocolate Kiss (5,90 Euro) ausgedacht. Schokolade und Busserl – mehr braucht’s eigentlich nicht. Wer trotzdem noch einen draufpacken möchte, bekommt die handgemachten Pralinen des Hauses für den romantischen Anlass in einer extra romantischen Herzerl-Verpackung. Die 4er-Box kostet 5,50 Euro, die 16er-Box 17,50 Euro.

Patisserie "Lehmann" in Giesing

Pilgersheimer Straße 48

Am Sonntag geöffnet von 12 - 16.30 Uhr

Telefon: 089 – 17 92 65 27

Das Törtchen von Lehmann kommt mit Kussmund. © Lehmann

Gemeinsam Kochen unter Online-Anleitung

Während des Lockdowns hat Graciela Cucchiara ihre "Kochgarage" für digitale Kochveranstaltungen gerüstet. Am Sonntag um 17.30 Uhr lautet das Motto "Giorno dell amore" (Tag der Liebe). Die Paare sollen sich in Schale schmeißen und online zusammen mit anderen Paaren unter professioneller Anleitung ein Vier-Gänge-Menü aus 24 Zutaten zaubern – inklusive perfekt abgestimmter Drinks. Für 76 Euro pro Person gibt’s alle Zutaten zum Abholen vor Ort oder nach Hause geliefert. Noch bis Sonntag, 12 Uhr können die Zutaten bestellt werden.

"Kochgarage" in Neuhausen

Nymphenburger Straße 25, 80335 München

Bestellungen per WhatsApp: 0171 - 19 63 259 oder Telefon: 0174 - 37 50 279

Hier gibt es am Sonntag noch schöne Blumensträuße

Wer nicht auf Blumen von der Tankstelle zurückgreifen möchte, hat auch am Sonntag noch spontan die Möglichkeit, einen von Experten wundervoll zusammengestellten Strauß zu ergattern. Dabei gilt bei allen genannten Anbieter die Vorgabe, dass die Blumen telefonisch vorbestellt werden müssen und Ihnen dann vom jeweiligen Floristen ein Termin genannt wird, an dem Sie am Sonntag den Blumenstrauß abholen können. Ein direktes Abholen ohne Termin ist NICHT möglich.

In einigen Münchner Blumengeschäften kann man sich auch noch am Valentinstag einen Strauß bestellen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

"Chaska Nawi Flower" in der Maxvorstadt

Pappenheimstraße 5, 80335 München

Am Sonntag geöffnet von 9 bis 12 Uhr

Telefonische Bestellung unter: 089 – 44 38 51 04

"Flor et Decor" am Odeonsplatz

Brienner Straße 13, 80333 München

Am Sonntag geöffnet von 10 bis 14 Uhr

Telefonische Bestellung unter: 089 – 18 94 88 00

"Zur Blume" in Neuhausen

Nymphenburgerstraße 178, 80634 München

Am Sonntag geöffnet von 8 bis 12 Uhr

Telefonische Bestellung unter: 089 – 16 98 63