AZ-Plus

US-Amerikaner bezahlt 1500 Euro Strafe für Stinkefinger

Der 26-Jährige wird festgenommen und muss dann zum Geldautomaten. Dabei werden er und zwei Bundespolizisten angegriffen.
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Bundespolizisten im Einsatz auf der Hackerbrücke. (Symbolbild).
Bundespolizisten im Einsatz auf der Hackerbrücke. (Symbolbild). © Bundespolizei

Ein 26-jähriger US-Amerikaner hat in der Nacht auf Freitag an der Hackerbrücke Bundespolizisten den Mittelfinger. Der Wiesn-Fan wurde festgenommen. Ein Alkoholtest ergab, dass der Amerikaner 2,08 Promille im Blut hatte. Nachdem er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro bezahlt hatte, begleiteten ihn Zivilbeamte gegen Mitternacht zu einem nahe gelegenen Geldautomaten in der Denisstraße. Zwei Tschechen (41 und 29) attackierten die Polizisten. Der Amerikaner nutzte die Gelegenheit zur Flucht. Die beiden Angreifer konnten überwältigt und festgenommen werden, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Im Zuge der Fahndung wurde auch der geflüchtete US-Amerikaner am Hauptbahnhof gestellt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.