US-Amerikaner bezahlt 1500 Euro Strafe für Stinkefinger

Der 26-Jährige wird festgenommen und muss dann zum Geldautomaten. Dabei werden er und zwei Bundespolizisten angegriffen.

Ein 26-jähriger US-Amerikaner hat in der Nacht auf Freitag an der Hackerbrücke Bundespolizisten den Mittelfinger. Der Wiesn-Fan wurde festgenommen. Ein Alkoholtest ergab, dass der Amerikaner 2,08 Promille im Blut hatte. Nachdem er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro bezahlt hatte, begleiteten ihn Zivilbeamte gegen Mitternacht zu einem nahe gelegenen Geldautomaten in der Denisstraße. Zwei Tschechen (41 und 29) attackierten die Polizisten. Der Amerikaner nutzte die Gelegenheit zur Flucht. Die beiden Angreifer konnten überwältigt und festgenommen werden, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Im Zuge der Fahndung wurde auch der geflüchtete US-Amerikaner am Hauptbahnhof gestellt.