AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Urteil in München: Mann überfährt Fußgänger und muss in Psychiatrie

Urteil in München: Mann überfährt Fußgänger und muss in Psychiatrie

Ein Mann überfährt mit seinem Auto einen Fußgänger, das Opfer stirbt. Jetzt hat ein Gericht entschieden, wie das Leben für den Täter weitergeht.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Das Landgericht München II sprach nun sein Urteil über den Mann, der im Wahn einen Menschen getötet hat. (Symbolbild)
Das Landgericht München II sprach nun sein Urteil über den Mann, der im Wahn einen Menschen getötet hat. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Nachdem er im Wahn mit tödlichen Folgen einen Fußgänger überfahren hat, muss ein 33-Jähriger nun dauerhaft in die Psychiatrie.

Tat durch wahnhafte Fehlvorstellungen motiviert

Der Mann, der seit seiner Kindheit unter einer paranoiden Schizophrenie leidet, hatte im vergangenen Juli in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) einen Passanten für einen "Teufel" gehalten, der beseitigt werden müsse. Wie das Landgericht München II weiter mitteilte, fuhr er den ihm unbekannten Fußgänger daraufhin mit seinem Auto um. Der 57-Jährige starb unmittelbar an schweren Kopf- und weiteren Verletzungen.

Diese objektive Sinnlosigkeit der allein durch wahnhafte Fehlvorstellungen motivierten Tat lasse die Hinterbliebenen des Zufallsopfers ebenso ratlos zurück wie das Gericht, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Bott der Mitteilung zufolge. 

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet

Die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten sei aufgrund seiner psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt aufgehoben gewesen. Weil der 33-Jährige dadurch schuldunfähig ist, kann er nicht bestraft werden, auch wenn das Gericht die Tat als Totschlag und vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wertete.

Statt zu einer Gefängnisstrafe ordnete das Gericht in seinem Urteil vom Freitag wegen erheblicher Wiederholungsgefahr die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Eine solche ist grundsätzlich unbefristet, wird aber in regelmäßigen Abständen auf ihre weitere Notwendigkeit überprüft. Außerdem entzog das Gericht dem Mann, der seit der Tat statt in Untersuchungshaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist, den Führerschein. Das Urteil ist rechtskräftig.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Alexxx vor 44 Minuten / Bewertung:

    """Der Mann, der seit seiner Kindheit unter einer paranoiden Schizophrenie leidet, """ konnte einen Führerschein machen und durfte ein Auto lenken - was einem Unschuldigen das leben gekostet hat! Unfassbar! 😡

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.