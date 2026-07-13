AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Sie sollen zwei Mädchen versklavt haben: Urteil im Prozess gegen Ehepaar erwartet

Sie sollen zwei Mädchen versklavt haben: Urteil im Prozess gegen Ehepaar erwartet

Nach mehr als einem Jahr Prozess um schwere Verbrechen an jesidischen Mädchen steht das Urteil kurz bevor.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Den Angeklagten werden Kriegsverbrechen zur Last gelegt. (Archivbild)
Den Angeklagten werden Kriegsverbrechen zur Last gelegt. (Archivbild) © Tobias Hase/dpa

Mehr als ein Jahr lang läuft in München ein Prozess um die Versklavung zweier jesidischer Mädchen - jetzt will das Oberlandesgericht München das Urteil verkünden. 

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Paar unter anderem Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, dazu schweren sexuellen Missbrauch von Kindern beziehungsweise die Beihilfe dazu. "Die monströse Gewalt liegt so fern jeglicher Menschlichkeit, dass sie unwirklich erscheint", hatte die Vertreterin des Generalbundesanwalts erklärt. Alles habe dem Ziel des IS gedient, den jesidischen Glauben zu vernichten.

"Es tut mir leid", sagte die angeklagte 30-Jährige. Ihr ebenfalls angeklagter Ehemann erklärte dagegen: "Ich möchte nichts sagen."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.