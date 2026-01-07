Ursache unklar: Haus in München nach Brand evakuiert

Im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses brennt eine Wohnung fast völlig aus. Eine Frau muss mithilfe einer Fluchthaube gerettet werden.

Eine Bewohnerin der Dachgeschosswohnung des Hauses in der Inderstorferstraße in Laim alarmierte die Feuerwehr.

Eine Bewohnerin der Dachgeschosswohnung des Hauses in der Inderstorferstraße in Laim alarmierte die Feuerwehr. Sie hatte am Dienstag (6. Januar) gegen 7.45 Uhr dichten Rauch in der Wohnung unter ihr aufsteigen sehen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Feuer in Laim: Gehbeeinträchtigte Frau muss aus Wohnung gerettet werden

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war auch im Treppenhaus bereits eine leichte Verrauchung festzustellen, berichtet die Feuerwehr weiter.

Weil nicht klar gewesen sei, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, seien umgehend zwei Trupps zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in das Gebäude vorgedrungen.

Wohnung im zweiten Stock zum Teil ausgebrannt

Während die Bewohnerin der vom Feuer betroffenen Wohnung im Laufe des Einsatzes vor dem Haus angetroffen werden konnte, "musste die gehbeeinträchtigte Mitteilerin mit einer Fluchthaube aus ihrer mittlerweile verrauchten Wohnung im dritten Stock über das Treppenhaus gerettet werden".

Obwohl man das Feuer schnell habe löschen können, sei die Brandwohnung zum Teil ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Für Nachlöscharbeiten brachten die Feuerwehrleute die Möbel ins Freie und löschten sie dort ab. Die Fehlböden – eine auch als Einschubdecke bekannte Zwischenkonstruktion in Holzbalkendecken – wurden demnach teilweise gewaltsam geöffnet.

Der Rettungsdienst behandelte die beiden Frauen vor Ort, ins Krankenhaus mussten sie nicht. Die anderen Bewohner des Hauses wurden während des knapp dreistündigen Einsatzes in einem Großraumrettungswagen untergebracht, während die Mieterin der Brandwohnung in eine städtische Unterkunft gefahren wurde.