AZ-Plus

Ursache ungeklärt: Feuer zerstört Gartenhaus in München

Trotz intensiver Löscharbeiten brennt in der Nacht ein Gartenhaus in Fröttmaning vollkommen aus. Es wird niemand verletzt.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. © Berufsfeuerwehr München

Als ein Autofahrer gegen 0.30 Uhr das Feuer in einer Kleingartenanlage in der Freisinger Landstraße meldete, "konnte selbst der Disponent am Telefon schon das Knistern des Brandes hören", teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Feuerwehrleute suchen Glutnester mit Wärmebildkamera 

Der Autofahrer blieb demnach vor Ort, um die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit einzuweisen. Da die Gartenhütte bereits in Vollbrand gestanden habe, habe der Einsatzleiter entschieden, mehrere Rohre zur Brandbekämpfung einzusetzen.

Bei den Löschmaßnahmen sicherte ein Atemschutztrupp den Angaben zufolge zwei im Gebäude gelagerte Gasflaschen und kühlte sie gleich in einem vorhandenen Brunnen. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht, aber die Glutnester mussten mit einer Wärmebildkamera noch gefunden werden.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.
Bei dem Brand wurde niemand verletzt. © Berufsfeuerwehr München

Um drei Uhr rückten schließlich die letzten Einsatzkräfte vom Ort des Geschehens ab. Das Gebäude konnte trotz intensiver Maßnahmen durch die Feuerwehr nicht gerettet werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, Schadenshöhe und Brandursache ermittelt die Polizei.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.