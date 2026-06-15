Ursache ungeklärt: Feuer zerstört Gartenhaus in München

Trotz intensiver Löscharbeiten brennt in der Nacht ein Gartenhaus in Fröttmaning vollkommen aus. Es wird niemand verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand.

Als ein Autofahrer gegen 0.30 Uhr das Feuer in einer Kleingartenanlage in der Freisinger Landstraße meldete, "konnte selbst der Disponent am Telefon schon das Knistern des Brandes hören", teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Feuerwehrleute suchen Glutnester mit Wärmebildkamera

Der Autofahrer blieb demnach vor Ort, um die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit einzuweisen. Da die Gartenhütte bereits in Vollbrand gestanden habe, habe der Einsatzleiter entschieden, mehrere Rohre zur Brandbekämpfung einzusetzen.

Bei den Löschmaßnahmen sicherte ein Atemschutztrupp den Angaben zufolge zwei im Gebäude gelagerte Gasflaschen und kühlte sie gleich in einem vorhandenen Brunnen. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht, aber die Glutnester mussten mit einer Wärmebildkamera noch gefunden werden.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. © Berufsfeuerwehr München

Um drei Uhr rückten schließlich die letzten Einsatzkräfte vom Ort des Geschehens ab. Das Gebäude konnte trotz intensiver Maßnahmen durch die Feuerwehr nicht gerettet werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, Schadenshöhe und Brandursache ermittelt die Polizei.