Unwetterchaos: Lange Warteschlangen am Flughafen München

Zu langen Wartezeiten kam es am Flughafen München wegen unwetterbedingten Flugausfällen. Am Samstag soll aber alles wieder seinen gewohnten Gang gehen.

An den Service-Schaltern des Flughafens in München kommt es wegen des Unwetters zu langen Wartezeiten.

Das Unwetter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat für Chaos am Münchner Flughafen gesorgt. Tausende Fluggäste mussten auf Umbuchungen warten oder auf die Bahn umsteigen.

Wegen der extremen Wetterbedingungen am Donnerstagabend musste der Flughafen München mehrfach temporär geschlossen werden. In dieser Zeit konnten Flugzeuge in München weder landen noch abfliegen.

Flughafen München: Ausfälle und Verspätungen nach Unwetter

Das Wetter hat deshalb auch erhebliche Auswirkungen auf den Folgetag: Die nötigen Umbuchungen durch die Ausfälle werden am Freitag noch immer abgearbeitet. Das hat für endlose Schlangen an den Serviceschaltern gesorgt.

Laut Lufthansa wurden am Freitag extra mehr Serviceschalter besetzt, außerdem wurden innerdeutsche Flugreisende an die Deutsche Bahn verwiesen. Dies sorgt laut Pressesprecher für etwas Entlastung an den Schaltern.

Bei der Fluggesellschaft ist man aktuell optimistisch, dass der Betrieb am Samstag wieder normal verlaufen wird.