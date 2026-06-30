Unwetter in München: Blitzeinschlag setzt Haus in Brand

Zahlreiche Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr sind am Montag zu zwei Dachstuhlbränden in den Stadtvierteln Obermenzing und Solln ausgerückt.

Nach einem Blitzeinschlag hat am Montagabend in Solln ein weiterer Dachstuhl gebrannt.

Am Montagabend (29. Juni) war die Münchner Feuerwehr mit einem Großaufgebot in der Strähuberstraße in Solln im Einsatz: Dort hatte gegen 21.45 Uhr ein Blitz in ein Haus eingeschlagen und den Dachstuhl in Brand gesetzt.

Noch während der Anfahrt teilten die Anwohner mit, das Gebäude bereits verlassen zu haben. Um die aus dem Dach schlagenden Flammen zu löschen, gingen die Einsatzkräfte mit einer Drehleiter und mehreren Strahlrohren vor. Zudem kontrollierten weitere Feuerwehrleute das Innere des Hauses unter Atemschutz.

Um alle Glutnester löschen zu können, musste die Dachhaut großflächig geöffnet werden. © Berufsfeuerwehr München

"Um alle Glutnester zu löschen, musste im Verlauf des Einsatzes die Dachhaut großflächig geöffnet werden", so die Feuerwehr, die vom Drohnenteam der Branddirektion unterstützt wurde. Gegen Mitternacht war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt.

Alte Schule in Obermenzing in Brand

Bereits zur Mittagszeit am selben Tag hatten mehrere Anrufer einen Brand und eine starke Rauchentwicklung in einer leerstehenden Schule in der Pippinger Straße in Obermenzing gemeldet, teilte die Feuerwehr mit.

Sichtbare Rauchsäule aus leer stehender Schule in Obermenzing

Schon während der Anfahrt bestätigten die ersten Einsatzkräfte das gemeldete Lagebild wegen der sichtbaren Rauchsäule und brachten angesichts der lodernden Flammen im Dachbereich eine Drehleiter sowie zusätzliche Strahlrohre in Stellung.

Um sicher zu gehen, dass sich in dem seit Jahren leerstehenden Gebäude keine Personen aufhielten, kontrollierten die Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz den Innenbereich.

Polizei ermittelt zu Brandursache und Schadenshöhe

Im weiteren Verlauf wurden eine zweite Drehleiter sowie eine Vielzahl von Löschfahrzeugen eingesetzt. Aufgrund der hohen Außentemperaturen musste das Personal der Löschfahrzeuge den Angaben zufolge regelmäßig abgelöst werden, um ausreichende Erholungszeiten zu gewährleisten.

Aufgrund der hohen Außentemperaturen musste das Personal der Löschfahrzeuge regelmäßig abgelöst werden, um ausreichende Erholungszeiten zu gewährleisten. © Berufsfeuerwehr München

"Dank des raschen Eingreifens" habe man bereits nach einer Viertelstunde "Feuer aus" melden können: "Die aufwendigen Nachlöscharbeiten sowie das Auffinden und Ablöschen von Glutnestern erstreckten sich jedoch bis in die frühen Abendstunden." Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.