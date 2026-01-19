Untersuchungshaft nach Schlägerei an Hackerbrücke angeordnet

Brutale Szenen an der Hackerbrücke: Junge Männer prügeln sich auf Gleisen, drei landen im Krankenhaus. Was die Bundespolizei zu den Hintergründen sagt.

München

Nach einer Schlägerei im Gleisbereich und auf dem Bahnsteig der Hackerbrücke in München sitzen zwei junge Männer in Untersuchungshaft. Dem 17-Jährigen und dem 19-Jährigen werde gefährliche Körperverletzung und Landfriedensbruch vorgeworfen, teilte die Bundespolizei auf Anfrage mit. Beide seien polizeibekannt, zudem seien ihre Angriffe auf ihre Kontrahenten massiv gewesen.

Ermittelt wird auch gegen einen 16-Jährigen und einen 35-Jährigen. Sie wurden vorübergehend festgenommen, sind aber laut Bundespolizei beide wieder auf freiem Fuß.

Bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag waren die drei Jugendlichen im Alter von 16, 17 und 19 Jahren gemeinsam unterwegs. Am Bahnsteig des S-Bahnhofs gerieten sie mit einer Gruppe in Streit, zu der neun Personen gehörten. Die Auseinandersetzung wurde handgreiflich, einige stürzten auch auf die Gleise. Als die Bundespolizei kam, waren die 17 und 19 Jahre alten Jugendlichen einer Mitteilung zufolge im Gleisbereich und schlugen auf den 35-Jährigen ein. Der Erwachsene hatte laut Bundespolizei zuvor auch selbst auf die Jugendlichen eingeschlagen.

Drei Männer mussten danach im Krankenhaus behandelt werden, darunter der 35-Jährige sowie ein 22-Jähriger, der wegen einer schweren Verletzung am Auge operiert wurde.