In einer Asylunterkunft in Unterschleißheim eskaliert ein nächtlicher Alkohol-Exzess: Ein Streit zwischen mehreren Bewohnern artet zur Schlägerei aus, bei der auch eine Axt und eine Hantelstange eingesetzt werden. Mehrere Menschen werden verletzt, die Polizei rückt mit mehreren Streifen an.

Mit Axt und Hantelstange aufeinander eingeschlagen: Die Münchner Polizei musste mit einigen Streifen nach Unterschleißheim fahren.

Am Dienstag (07. Juli) gegen sechs Uhr morgens haben Sicherheitsmitarbeiter einer Asylunterkunft in Unterschleißheim die Polizei alarmiert. Sie berichteten von einer größeren Schlägerei. Und sie hielten offenbar Abstand, weil einer der Bewohner mit einer Axt hantierte.

Einige Streifenwagen fuhren bald mit Blaulicht vor. Als sie ausstiegen, bemerkten sie viele aufgebrachte Personen. Das Handgemenge war immer noch nicht zu Ende. Es dauerte offenbar eine Weile, bis die Leute - Geflohene aus der Ukraine - getrennt werden konnten.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein 45-Jähriger und dessen 22-jähriger Sohn die ganze Nacht zusammen Alkohol getrunken und lautstark gefeiert hatten. Ein 34-jähriger Bewohner versuchte wohl zusammen mit seiner Familie, die Feierlichkeiten in den Morgenstunden zu beenden, weil er sich massiv gestört fühlte.

Bis zu zwei Promille Alkohol im Atem festgestellt

Doch bei üppigem Alkoholkonsum versagt bekanntlich der Verstand. Aus der Bitte, dem Lärm ein Ende zu setzen, wurde schnell ein Handgemenge und eine Schlägerei. Laut Polizei verlor der 34-Jährige zuerst die Fassung. Er griff den 45-Jährigen und den 22-Jährigen körperlich an. Bis zu zwei Promille ergab ein späterer Alkoholtest beim feiernden 45-Jährigen.

Die beiden Männer wurden verletzt. Doch sie wehrten sich auch massiv und schlugen auf den 34-Jährigen ein. Weitere Familienangehörige gerieten in die Schlägerei, auch mit einer Hantelstange versuchten sich die Streitenden zu verletzen.

Die Polizei stellte Axt und Hantelstange sicher. Fünf Personen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Den 34-Jährigen nahmen die Beamten vorerst fest. Mehrere Personen mussten vor Ort behandelt werden. Vater und Sohn mussten in die Klinik.