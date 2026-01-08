Unterhaching: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle löst Großfahndung aus

Ein Mann mit einer Pistole hat am Mittwochabend die Tankstelle Bavaria Petrol im Grünwalder Weg in Unterhaching überfallen. Der Täter entkam unerkannt mit einigen Hundert Euro aus der Kasse.

Die Polizei fahndet nach einem bewaffneten Mann, der in Unterhaching eine Tankstelle ausgeraubt hat. (Symbolbild)

Ein bisher nicht identifizierter Mann mit einer schwarzen Pistole hat am Mittwochabend die Tankstelle Bavaria Petrol im Grünwalder Weg in Unterhaching im Landkreis München überfallen. Trotz sofort eingeleiteter Großfahndung der Polizei konnte der Räuber entkommen.

Der Täter bedroht sofort den Tankwart

Der Mann, der eine Corona-Maske im Gesicht trug, betrat am Mittwoch gegen 22 Uhr die Tankstelle. Er hatte eine schwarze Pistole in der Hand, mit der er einen Angestellten bedrohte. Am Tresen forderte er von dem Mitarbeiter Bargeld. Der Tankwart übergab dem Täter einige Hundert Euro. Außerdem entwendete der Täter nach Angaben einer Polizeisprecherin Zigaretten aus den Auslagen.

Großfahndung bleibt erfolglos

Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter der Bavaria-Petrol-Tankstelle informierte den Polizeinotruf 110. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei führten bislang nicht zur Identifizierung und Festnahme des Täters, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Das Kommissariat 21 übernimmt die weiteren Ermittlungen in dem Fall.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Der Mann ist etwa 1.80 Meter groß, sportliche Figur, dunkle und markante Augenbrauen, bekleidet

mit schwarzer Mütze, schwarzem Schal, dunkelgrünem Anorak, schwarzen Lederhandschuhen und medizinischem Mund-Nasen-Schutz, mitgeführte Gegenstände: Umhängetasche von Adidas, schwarze Pistole.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Parkackerstraße und Grünwalder Weg (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.