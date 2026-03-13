AZ-Plus
Update

Unterbrechung auf der U6: Zahlreiche Fahrgäste an der Studentenstadt gestrandet

Wegen einer Betriebsstörung kommt es am Freitagvormittag zu einer Streckenunterbrechung auf der Linie U6 an der Studentenstadt. Laut MVG könnten die Behinderungen noch einige Stunden andauern.
André Wagner |
Zahlreiche Fahrgäste warten an der Haltestelle Studentenstadt auf einen der wenigen Pendelzüge.
Zahlreiche Fahrgäste warten an der Haltestelle Studentenstadt auf einen der wenigen Pendelzüge. © Irene Kleber

Wohl wegen einer beschädigten Stromleitung im Bereich der Haltestelle Studentenstadt kam es am Freitag auf der Linie U6 seit etwa 7 Uhr zu einer Streckenunterbrechung. Mehrere Dutzend Fahrgäste waren am Bahnhof Studentenstadt gestrandet.

Streckenunterbrechung: Pendelzugeinsatz an der Studentenstadt

Wie die MVG mitteilt, fuhr die U6 zeitweise nur in den Abschnitten Klinikum Großhadern – Studentenstadt und Kieferngarten – Garching-Forschungszentrum. Der Abschnitt Studentenstadt bis Kieferngarten wurde durch einen Pendelzug mit eingeschränkter Kapazität bedient. Die Abfahrten in beiden Richtungen erfolgten von Gleis 1.

Am frühen Nachmittag teilte die MVG mit, dass die Störung mittlerweile behoben sei, es im Bereich Studentenstadt aber weiterhin zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen auf der Linie U6 kommen kann. 

Die MVG ist bemüht, den fahrplanmäßigen Betrieb so schnell wie möglich wieder herzustellen, teilt jedoch mit, dass die Behinderungen noch bis 17.30 Uhr andauern könnten.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 40 Minuten / Bewertung:

    Diesmal ist es eine "beschädigte Stromleitung". Mal sehen, wie die nächste Ursache heisst.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni vor einer Stunde / Bewertung:

    Verkehrswende läuft ;-))

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Da Ding vor 58 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    Das freut Sie so richtig wenn Menschen eine Unterbrechung im ÖPNV haben.
    Da fängt mit dem Leid der anderen der Tag so richtig gut an.

    Hab ich so ähnlich heute schon mal so ähnlich gelesen...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
