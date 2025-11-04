Modefans aufgepasst: In der Leopoldstraße startet diese Woche der erste Uniqlo-Store Münchens. Das Label bringt japanisches Design, lokale Kunst und spannende Eröffnungsaktionen in die Stadt.

Die Leopoldstraße in München mit Blick auf das Siegestor. Hier eröffnet ein Moderiese seine neue Filiale im Herbst.

Im April wurde es bereits öffentlich: Die Modekette Zara ist raus, die Modekette Uniqlo kommt rein. Die Bekleidungsfirma hatte angekündigt, ihren ersten Store in München zu eröffnen. Wo? Im Marmorhaus in der Leopoldstraße 35 – und nicht wie ursprünglich geplant im Längsbau der Alten Akademie an der Neuhauser Straße.

In dieser Woche werden die Pforten geöffnet: Uniqlo wird seine erste Filiale am Donnerstag (6. November) um 10 Uhr aufmachen.

"München ist eine Stadt, in der Tradition auf Moderne trifft, mit einer lebendigen kulturellen und kreativen Community", wird Kosuke Kobayashi, COO von UNIQLO Deutschland und Polen in einer Mitteilung zitiert. Die Eröffnung des ersten Stores in der Landeshauptstadt spiegele das langfristige Engagement in Deutschland wider, so Kobayashi weiter. In Frankfurt und Köln – hier mit einem Standortwechsel – entstehen bis Ende des Jahres zwei weitere Filialen.

Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern

Vor Ort arbeitet die Marke mit lokalen Künstlerinnen, Künstlern und Unternehmen für Sondereditionen zusammen, die dann auch ausschließlich im Münchner Store erhältlich sein sollen.

Wie das Unternehmen mitteilt, sind solche lokalen Partner aktuell der in München ansässige Künstler Sebastian Schwamm, der ein auffälliges Wandbild im Store gestaltet und limitierte Eröffnungstaschen designen soll. Außerdem konnte Uniqlo Paulaner Spezi gewinnen. Die Münchner Limonadenmarke soll Teil einer eigenen Kollektion sein, die von Sebastian Schwamm entworfen wird. Zudem soll das Münchner Plattenlabel Public Possession eine eigene Kollektion entwerfen.

Die Leopoldstraße 35: Hier wird auf mehr als 1000 Quadratmeter der erste Uniqlo-Shop Münchens im Herbst eröffnen. Das Datum steht jetzt fest. © Hüseyin Ince

Eröffnungsaktionen zum Start in München

Am Eröffnungstag gibt es laut Uniqlo limitierte Tragetaschen für die ersten 200 Kunden und über eine eigene App könne man an einem Gewinnspiel für eine Reise nach Japan teilnehmen.

Japanische Unternehmensgruppe betreibt weltweit mehr als 2500 Uniqlo-Filialen

Die Eröffnungen markieren den nächsten Schritt der Expansionspläne des Unternehmens in Deutschland, das damit seine Präsenz auf zwölf Geschäfte erhöht. Der Münchner Store in der Leopoldstraße soll sich den Angaben zufolge auf rund 900 Quadratmetern über zwei Etagen erstrecken. Die Kollektion richtet sich an Damen, Herren und Kinder.

Der Münchner Uniqlo-Store in der Leopoldstraße soll sich auf rund 900 Quadratmetern über zwei Etagen erstrecken. © Uniqlo

Uniqlo ist eine Marke von Fast Retailing Co., Ltd., einer führenden, japanischen Unternehmensgruppe mit dem globalen Hauptsitz in Tokio. Mit einem weltweiten Umsatz von etwa 3,1 Billionen Yen für das Geschäftsjahr 2024 (es endete am 31. August 2024; 21,39 Milliarden US-Dollar, umgerechnet zum damaligen Wechselkurs von 1 USD = 144,9 Yen) ist Fast Retailing nach eigenen Angaben eines der größten Bekleidungsunternehmen der Welt. Derzeit betreibt das Unternehmen weltweit mehr als 2500 Uniqlo-Filialen.