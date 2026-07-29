"Unhaltbare Zustände" am Alten Südfriedhof: So reagiert die Stadt

Die Münchner Polizei will den Entwicklungen am Nußbaumpark "entschlossen" begegnen – und auch den Alten Südfriedhof im Blick behalten. Polizeipräsident Thomas Hampel: "Unser Ziel ist klar: Die Menschen sollen sich überall in München sicher fühlen."

"Gerade angesichts der historischen Bedeutung des Südfriedhofes und auch der namhaften Münchner Persönlichkeiten, die hier begraben wurden, wie zum Beispiel Joseph von Fraunhofer, Leo von Klenze oder Wilhelm von Kaulbach, darf eine Verwahrlosung dieses Geländes nicht hingenommen werden", teilt die CSU/FW-Stadtratsfraktion mit.

Im Nußbaumpark am Sendlinger Tor verschärfen Stadt und Polizei ihr Vorgehen gegen Drogenkriminalität: Mehr Kontrollen, mobile Videoüberwachung, neue Sport- und Sozialangebote sowie bauliche Veränderungen sollen den Park sicherer und attraktiver machen. In unmittelbarer Nähe liegt der Alte Südfriedhof – und auch hier melden Bürger "unhaltbare Zustände".

Alter Südfriedhof: Drogenkonsum und Matratzenlager prägen das Bild

In an die CSU/FW-Fraktion im Stadtrat gerichteten E-Mails ist unter anderem von hartem Drogenkonsum, von öffentlichem Urinieren direkt neben den Gräbern sowie von Zelt- und Matratzenlagern die Rede. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) beantwortete eine entsprechende Anfrage der Fraktion und bestätigt die Eindrücke.

Alter Südfriedhof: Welche Rolle die Taskforce-Maßnahmen spielen

"Der Alte Südfriedhof dient Angehörigen der Betäubungsmittelszene vorrangig in den Sommermonaten als Konsumort und als Ausweichörtlichkeit vor polizeilichen Kontrollmaßnahmen", erklärt das Polizeipräsidium dazu.

"Aufgrund der erhöhten polizeilichen Präsenz im Zuge der Taskforce-Maßnahmen rund um das Sendlinger Tor" habe sich dieser Effekt tendenziell verstärkt. Das gelte insbesondere für den Bereich des Zugangs am Stephansbergl sowie am öffentlichen Durchgang zwischen Thalkirchner Straße und Pestalozzistraße, wo "in der Vergangenheit regelmäßig Betäubungsmittel-Utensilien aufgefunden" worden seien.

Alter Südfriedhof: An wechselnden Plätzen entstehen Matratzen- und Zeltlager

"Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit" weite die Polizeiinspektion (PI) 14 ihre Präsenz auch an dem Friedhof wieder aus, und die Unterstützungskräfte im Rahmen der Taskforce-Maßnahmen sollen "ihren Aufklärungs- und Kontrollauftrag lagebedingt anpassen".

Die Frage des unerlaubten Campierens hingegen sei gemäß der PI14 unabhängig von der Betäubungsmittel-Problematik zu bewerten. Osteuropäische Obdachlose errichteten seit Jahren an wechselnden Örtlichkeiten Matratzen- und Zeltlager: "Am Alten Südfriedhof war hier zuletzt der oben beschriebene öffentliche Durchgang betroffen, wo in Kooperation mit der AG Wildes Campieren am 2. Februar die letzte vorhandene Zeltstätte zwangsgeräumt wurde."

Spritzenabwurfbehälter auf dem Alten Südfriedhof installiert

Dass im Alten Südfriedhof – wie auch im gesamten Innenstadtbereich – neben Alkohol und Cannabis auch illegale Drogen konsumiert werden, bezeichnet das Gesundheitsreferat als zutreffend: "Dies ist unter anderem auf das Fehlen eines Drogenkonsumraums in München zurückzuführen."

Nußbaumpark und Alter Südfriedhof als miteinander verbundene Bereiche betrachten

Die Friedhofsverwaltung des Eigenbetriebs Friedhöfe und Bestattung München (FBM) habe bereits vor mehreren Jahren Spritzenabwurfbehälter installiert, 2025 seien zwei weitere Abwurfbehälter angeschafft worden.

Die Suchthilfekoordination im Gesundheitsreferat sei mit dem Projekt "Pumpen-Picker" in der Trägerschaft von Condrobs regelmäßig am Friedhof präsent: "Die Pumpen-Picker sammeln gebrauchte Spritzen und sonstige Konsumutensilien und entsorgen diese fachgerecht."

Nachdem sich die Taskforce zuvor intensiv um das Gebiet rund um den Alten Botanischen Garten gekümmert habe, beschäftigten sich die städtischen Referate sowie die Münchner Polizei unter Federführung des Kreisverwaltungsreferates nun intensiv mit den Belangen südlich des Hauptbahnhofs, teilte das KVR mit.

Der Fokus der Taskforce liege unter anderem auf dem Nußbaumpark und seiner Umgebung: "Aufgrund der räumlichen Nähe ist es sinnvoll, den Nußbaumpark und den Alten Südfriedhof als miteinander verbundene Bereiche zu betrachten." Die im Nußbaumpark vorgesehenen Maßnahmen haben demnach auch Auswirkungen auf den Alten Südfriedhof – gerade mit Blick auf die Themen Drogen und Obdachlosigkeit.