Unglücksfall im Oktoberfest-Camp: 38-Jähriger stirbt
Donnerstagnacht, gegen 23.55 Uhr, wurde ein 38-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit gesundheitlichen Problemen im Bereich des Oktoberfest-Camps auf dem Messegelände in Riem aufgefunden.
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 38-Jährige unter laufender Reanimation durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.
38-Jähriger stirbt nach Reanimation – Todesursache unbekannt
Die Todesursache ist nach aktuellem Ermittlungsstand unbekannt, Hinweise auf Fremdeinwirkung konnte die Polizei München nicht feststellen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden vom Kommissariat 12 übernommen.
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