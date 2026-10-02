Donnerstagnacht wird der Rettungsdienst zum Oktoberfest-Camp auf dem Messegelände gerufen. Ein 38-Jähriger braucht medizinische Hilfe. Trotz Reanimation ist der Mann kurze Zeit später tot.

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Auch eine Reanimation konnte den 38-Jährigen nicht mehr retten. (Symbolbild)

Donnerstagnacht, gegen 23.55 Uhr, wurde ein 38-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit gesundheitlichen Problemen im Bereich des Oktoberfest-Camps auf dem Messegelände in Riem aufgefunden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 38-Jährige unter laufender Reanimation durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

38-Jähriger stirbt nach Reanimation – Todesursache unbekannt

Die Todesursache ist nach aktuellem Ermittlungsstand unbekannt, Hinweise auf Fremdeinwirkung konnte die Polizei München nicht feststellen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden vom Kommissariat 12 übernommen.