Unglaubliches Geschenk zum Start ins neue Jahr: Gratis Autos für München!

Das gab`s noch nie: Zum Start ins neue Jahr dürfen sich die Münchnerinnen und Münchner Autos wünschen – und bekommen sie geschenkt. Eine Aktion des Radiosenders Gong 96.3 macht es möglich.

01. Januar 2021 - 07:00 Uhr

Gong 96.3 – Gratis Autos für München! Das Wünsch dir was „Auto-Spezial“.

Beim „Wünsch Dir was- Spezial“ in der Woche ab dem 11. Januar können sich alle in München und der Region ihr Traumauto wünschen - und mit etwas Glück bekommen sie es vom Sender geschenkt!

Und so einfach geht’s: Jeder kann sich sein persönliches Traumauto wünschen. Und dann: Gong 96.3 einschalten. Wenn der Auto-Wunsch im Radio ausgerufen wird, einfach schnell beim Sender melden unter 089 / 38 38 38 38 und man bekommt sein neues Traumauto geschenkt.

Weitere Infos zur Aktion: