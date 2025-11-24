Ungewöhnliche ökumenische Zusammenarbeit in München: Die evangelische Nazarethkirche bietet der katholischen Gemeinde St. Maximilian vorübergehend Asyl. Was dahinter steckt.

Rainer Maria Schießler kann das Glück für seine Gemeinde noch nicht so recht fassen: "Wer hätte gedacht, dass das so von heute auf morgen funktioniert? Das ging alles unglaublich unkompliziert", sagte der katholische Pfarrer zur AZ. Seit Ostern ist seine seelsorgerische Heimat St. Maximilian wegen Sanierungsarbeiten geschlossen (AZ berichtete) und erlebte dort ihren letzten Gottesdienst für mindestens eineinhalb Jahre, jetzt gewährt die evangelische Nazarethkirche in Bogenhausen Schießlers Schäfchen bis zunächst einmal Ende Juni Asyl.

Damit endet ein Provisorium mit wechselnden Lokalitäten: Alle zwei Wochen fanden die Gottesdienste von St. Maximilian in der Pfarrkirche in St. Anton oder in der Korbinianskapelle von St. Maximilian statt. Des einen Freud' ist dabei des anderen Leid: Die Nazarethkirche konnte für die Zwischennutzung nur deshalb angemietet werden, weil sie verkauft werden soll (AZ berichtete) und seit Ende September leer steht.

Pfarrer Rainer Maria Schießler hält am 1. Advent den ersten Gottesdienst in der Nazarethkirche. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Stephan Alof ist seit 30 Jahren Kirchenpfleger der Pfarrei St. Maximilian und sozusagen der Initiator der Aktion. Als er gehört habe, dass die Nazarethkirche leer stehe, habe er einfach mal zum Telefonhörer gegriffen. "Und da war gleich eine ökumenische Verbundenheit zu spüren, wir mussten nicht erst tausend Stellen informieren", dankte er Stefan Neukamm am anderen Ende der Leitung. Unbürokratisch half der Bauleiter am evangelisch-lutherischen Kirchengemeindeamt München. Für Alof ist das eine "kleine Weihnachtsgeschichte". Die Gemeinde sei auf dem Weg, und die Nazarethkirche mache die Tür auf: "Ein sichtbares Zeichen, eine schöne Sache."

Pfarrer Schießler freut sich, dass es jetzt wieder "eine selbstbestimmte Organisation" gebe, man Messen und Events feiern und danach noch zusammensitzen könne. Und: "Es hat doch immer wieder Verwirrung unter den Besuchern gegeben wegen der Termine, auch wegen unterschiedlicher Uhrzeiten."