Ungewöhnlicher Fall: Münchner Kripo jagt zwei Einbrecherinnen

Männliche Dämmerungseinbrecher haben in München weibliche Konkurrenz bekommen. Zwei Frauen sind nach Polizeiangaben im Stadtteil Neuhausen in die Wohnung einer 49-Jährigen eingedrungen. Mit der Beute dürften die beiden Einbrecherinnen nicht viel anfangen können.

Normalerweise sind es Männer, die als Einbrecher unterwegs sind und in fremde Wohnungen einsteigen. In diesem ganz speziellen Fall fahndet die Münchner Kripo allerdings nach zwei Frauen.

Die Zahl der Dämmerungseinbrüche hat sich im Herbst in München deutlich erhöht. Am Donnerstagnachmittag war es die Wohnung einer 49-Jährigen im Bereich der Trivastraße in Neuhausen, die Ziel eines Einbruchs war. Die Wohnung liegt im dritten Obergeschoss eines Mietshauses.

Als die 49-Jährige aus einem der Zimmer kam, standen ihr plötzlich zwei fremde Frauen gegenüber. Wie sie in die Wohnung gelangten, ist nicht bekannt. "Es gibt an der Tür keinerlei Einbruchsspuren", sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Täterin schnappt sich nächstbesten Gegenstand

Die beiden Einbrecherinnen dachten offenbar, dass niemand zu Hause sei. Umso überraschter waren sie, als ihnen plötzlich doch eine Bewohnerin gegenüberstand. Die beiden Einbrecherinnen ergriffen sofort die Flucht. Dabei schnappte sich eine der Täterinnen im Vorbeilaufen den nächstbesten Gegenstand, eine Holzschatulle, die auf einem Schränkchen stand. Die beiden Einbrecherinnen hatten aber auch damit kein Glück. Die Holzschatulle war leer. "Ihr Wert beträgt geschätzt nur etwa 50 Euro", sagte ein Polizeisprecher.

Eine Einbrecherin trug einen Trenchcoat

Die geschädigte 49-Jährige hatte es offensichtlich nicht sehr eilig, sie informierte erst am nächsten Tag die Polizei. Die Münchner Kriminalpolizei hat in der Wohnung umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 53 übernommen.

Die Mieterin konnte die Einbrecherinnen nur kurz und auch nur von hinten sehen. Die gesuchten Frauen haben braune mittellange bis lange Haare. Eine trug einen braunen Trenchcoat. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer zwei verdächtige Frauen im Bereich Trivastraße, Dom-Pedro-Straße und Heideckstraße gesehen hat, kann sich im Präsidium melden: Telefon: 089/29100.