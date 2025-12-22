Eine Münchnerin feiert jedes Jahr den Ehrentag ihres Golden Retrievers – und fragt sich, ob sie damit allein ist. Aus einer Frage entstehen eine Idee und schließlich eine Geschäftsidee

Laura Finzi und ihre Hündin Emmi. Den Geburtstag des Golden Retrievers feiern die beiden schon immer gerne. Aus dieser Freude entstand der Online-Shop "Party Paws". Dort will die Schwabingerin alles vertreiben, was man für einen Hunde-Geburtstag so braucht.

Eine herumtollende Vierjährige, um sie herum ein Haufen Freunde, farbenfrohe Deko auf den Tischen und ein bunter Geburtstagskuchen, der eifrig vernascht wird: Keine Szene von einem Kindergeburtstag – hier feiert Golden Retriever Emmi ihren Ehrentag. Während es der Hündin vermutlich völlig schnuppe ist, weshalb genau sie an diesem Tag mit einem Kuchen belohnt wird, ist es für ihr Frauchen Laura Finzi (41) die Gelegenheit, ihre treue Begleiterin zu feiern.

Was für Laura Finzi anfangs ein nettes Hobby war, entwickelte sich vor Kurzem zu einer Geschäftsidee – die schon erste Erfolge zeigt.

Hundeparty-Zubehör aus München

Aber von vorn: Schon als Kind wollte Laura Finzi Tiere haben. "Irgendwann hatte ich meine Eltern dann so weit, dass ich einen Hamster haben durfte", erinnert sich die Schwabingerin. Größer als ein Hamster wurden die Haustiere aber dann erst einmal nicht. Der Wunsch nach einem Hund schlummerte aber weiter und wuchs. Auch als sie Politikwissenschaften studierte und später zur Redakteurin ausgebildet wurde. Aber: "Es gab irgendwie immer Gründe, warum es nicht geht", erzählt sie. Während der Corona-Zeit habe sie dann umgedacht: "Ich habe keine Lust mehr auf dieses ,warum Sachen nicht gehen’. Ich schaue jetzt einfach, dass es geht." Und so trat Hündin Emmi in ihr Leben.

Die vierjährige Golden-Retriever-Dame hat es sich auf dem Küchenboden in Laura Finzis Wohnung bequem gemacht. Sie schleckt sich von Zeit zu Zeit über die Pfote, brummt ein bisschen, schließt die Augen und döst wieder.

Von der Idee zum Business

Wenn Laura Finzi von Emmi erzählt und davon, wie sie die kleine Hündin damals zu sich holte, beginnt sie zu strahlen. "Ich bin total glücklich. Ich denke mir nur, warum habe ich das nicht früher gemacht?"

Schon von Anfang an hat sie Emmis Geburtstag gefeiert, sagt sie. Dazu habe sie dann auch ihre Hunde-Freunde eingeladen, die Emmi bei ihren täglichen Spaziergängen im Luitpoldpark kennengelernt hatte. Vergangenen Sommer sei Laura Finzi dann in ihrer Hängematte gelegen, hätte die Gedanken schweifen lassen und sich gefragt: "Bin ich eigentlich die einzige, die das macht?" Und: "Gibt es eigentlich schon einen Ort, wo man alles findet für eine solche Hunde-Party?"

Emmi an ihrem ersten Geburtstag mit ihren Hundefreunden im Luitpoldpark. © Sophia Willibald

Die Münchnerin hörte sich um und machte sich gleichzeitig im Internet auf die Suche. Dabei war ihr wichtig, dass die Produkte nicht aus China oder anderen fernen Ländern kommen, sondern möglichst regional produziert werden. Das Ergebnis: "Ne, gab es nicht", erzählt die 41-Jährige. Damit sei die Idee geboren gewesen.

Und bald darauf wagte sie sich damit in die Selbstständigkeit. Ein Gedanke, der ihr dabei Mut machte: "Ich bin total überzeugt, dass ich nicht die einzige Verrückte bin."

"Party Paws": Diese Produkte gibt es für Hundepartys

Seit Anfang Dezember ist ihr Internet-Shop "Party Paws" nun online. Dort verkauft die Schwabingerin zum Beispiel Hundespielzeuge und Schleifen, die man am Halsband anbringen kann. Aktuell gibt es sie mit weihnachtlichem Print für 16,90 Euro. Außerdem im Sortiment: Grußkarten für Herrchen und Frauchen (2,50 Euro) sowie Strohhalme mit kleinen Hundegesichtern (4,10 Euro).

Besonders gut kommen die Schleifen an – in den letzten Tagen hat sie schon zehn Stück verkauft. Wichtig ist Laura Finzi bei den kleinen Accessoires aber auch, dass der Hund immer noch ein Hund bleibt. Sie sagt: "Ich bin kein Fan davon, Hunde zu verkleiden oder zu vermenschlichen."

Ob sie auch schon einmal Gegenwind für ihre Online-Shop-Idee bekommen hat? "Ja, von meinem Onkel", sagt Finzi und lacht. "Aber ich glaube, das ist auch eine Generationssache. Bei ihm war der Hund ganz früher noch im Garten gesessen. Aber mittlerweile ist der Hund für so viele wirklich ein Familienmitglied."

Backmischungen für Hundekuchen

Bald will Laura Finzi noch weitere Produkte auf ihrer Seite anbieten – wie etwa Backmischungen für einen Hunde-Geburtstagskuchen. Die hat Laura Finzi selbst entwickelt. "Da stand ich wochenlang in der Küche und habe gebacken – von dem ein bisschen mehr, davon weniger, ein bisschen mehr Wasser und so weiter", erzählt sie. Rat habe sich die Münchnerin in der Hundeschule bei der Hundetrainerin von Emmi geholt. Die sei gleichzeitig Tierärztin und habe sie beraten, was Hunde vertragen und was nicht.

Da jeder Hund individuelle Verträglichkeiten und Vorlieben hat, entschied sich die 41-Jährige schließlich für eine vegane Backmischung, die die Besitzerinnen und Besitzer nach Belieben erweitern können – etwa mit einem Ei, einer Banane oder auch etwas Fleischbrühe oder Käse.

Vegan ist die Mischung aber auch noch aus einem anderen Grund. Finzi erklärt: "Man müsste ja keinen Hundegeburtstag feiern und ich finde, dann muss dafür auch kein Tier sterben." Die Mischungen bestehen also ausschließlich aus pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Buchweizenmehl und getrockneter Banane.

Ebenfalls bald erhältlich sollen herzförmige Leckerlis für 6,90 Euro sein. Und Laura Finzis Ideen sind damit noch lange nicht erschöpft: Sie denkt auch über Muffinmischungen nach, die sich besonders für kleinere Hunde eignen könnten.

Anfang Dezember startete die Münchnerin mit ihrem Shop. © Sophia Willibald

Hergestellt werden die Schmankerl übrigens letztendlich nicht in der Schwabinger Wohnküche, sondern in einer Hundebäckerei in der Nähe von München – nach dem Rezept von Laura Finzi. Kosten wird die Backmischung 11,90 Euro.

Für die AZ hat Laura Finzi heute noch einmal einen Prototyp gebacken – verkosten wird ihn aber freilich Emmi. Der Kuchen ist mit Quark bestrichen und liebevoll mit kleinen Himbeeren und Blaubeeren verziert. Ob er auch so gut schmeckt, wie er aussieht?

Die Hündin schnuppert erst vorsichtig an dem Gebäck, das ihr Frauchen ihr strahlend entgegenhält. Dann beginnt sie zaghaft zu schlecken, bis sie kurze Zeit später beherzt in den Kuchen beißt und Happen für Happen verschlingt. Damit hat der Kuchen den Geschmackstest wohl bestanden und Laura Finzi kann sich an ihre nächste Back-Idee wagen.