Ungewöhnlich gut abgesichert: Wo der BR am Wochenende den "Tatort" dreht

Bei welcher Veranstaltung der BR am Wochenende den zweiten Tatort mit dem neuen Münchner Ermittlerduo dreht.

Die Dolmetscherin Astrid Franzen (Lea Ruckpaul), die bei der Münchner Sicherheitskonferenz arbeiten soll, wird tödlich von einem LKW erfasst. Die Kommissare Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) und Nikola Buvak (Carlo Ljubek) stoßen bei ihren Ermittlungen auf massive Widerstände: diplomatische Immunität, Geheimhaltungszwänge und abgeschottete Machtzirkel im Umfeld der Sicherheitskonferenz erschweren ihnen die Arbeit. Aufhalten lassen sie sich davon nicht – schließlich geht es offenbar um Mord.

Der zweite gemeinsame Fall für Hammermann und Buvak mit dem Arbeitstitel "Der sichere Tod“ entsteht zwischen dem 11. Februar und dem 13. März 2026 in München und Umgebung. Am Fachingswochenende wird auch während der Siko im Hotel Bayerischer Hof am Promenadeplatz gedreht. Zu sehen ist der zweite Fall des neuen Münchner Duos 2027 im Ersten.

Je tiefer das Duo gräbt, desto klarer wird: Der Täter befindet sich noch auf der Sicherheitskonferenz – unter Hunderten von Delegierten und Mitarbeitern. Während eine Ministerin (Lo Kauppi), abgeschirmt von ihrem Sicherheitschef (Björn Bengtsson), ihre brisante Rede vorbereitet, jagen Hammermann und Buvak ein Phantom - an einem der am besten gesicherten Orte der Welt.

Gute Zusammenarbeit mit den Polizeipräsidium

"Die Idee, einen Tatort auf der Münchner Sicherheitskonferenz spielen zu lassen, ist im Gespräch zwischen dem Tellux-CEO Benedikt Franke und mir vor etwa drei Jahren entstanden“, sagt der Produzent Martin Choroba laut BR-Angaben. "Die Idee hat auch in der BR-Tatort-Redaktion bei Cornelius Conrad schnell Gefallen gefunden, und nachdem wir dann mit Holger Joos den richtigen Autoren gefunden hatten, hat das Projekt Fahrt aufgenommen. Das alles ist nur möglich, weil es eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium sowie der MSC gibt", so Choruba weiter.

Carlo Ljubek (als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak) und Ferdinand Hofer (als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann) treten die Nachfolge der Kult-Kommissare Batic und Leitmayr an. Der erste Fall des neuen Teams wurde bereits im Spätsommer 2025 gedreht. Das bisherige Duo geht nach 100 Fällen an Ostern in den Ruhestand.