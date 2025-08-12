Ungebremst ins Auto gerast: Schwerer Unfall am Autobahnkreuz München-Nord

Auf der Autobahn kommt es in der Nacht zu einem schweren Auffahrunfall. Am Morgen wird das Ausmaß des Schadens sichtbar.

Zwei Fahrstreifen auf der A99 waren für mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 99 sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 33-jähriger Fahrer in der Nacht vor dem Autobahnkreuz München-Nord nahezu ungebremst auf ein vorausfahrendes Auto auf. Er war demnach für einen Moment von einem mitreisenden Haustier im Auto abgelenkt.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Wagen des Mannes in Brand und brannte vollständig aus. Das vorausfahrende Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam seitlich zum Stillstand. Drei Menschen im Alter von 47, 26 und 15 Jahren wurden dabei schwer verletzt – zwei von ihnen mussten von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 33-jährige Fahrer erlitt ebenfalls Verletzungen, musste aber nicht stationär behandelt werden.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 70.000 Euro. Die beiden rechten Fahrstreifen sowie der Seitenstreifen waren rund sieben Stunden lang gesperrt.