Ungebetene Gäste in der Frauenkirche: Vier Männer steigen nachts ein

Vier Männer dringen nachts über ein Baugerüst in einen nicht öffentlichen Bereich der Frauenkirche ein. Sie stehlen nichts, beschädigen aber einen Aufzug im Südturm. Die Polizei sucht Zeugen.

Was die vier Männer zu dieser Uhrzeit in der Frauenkirche wollten, ist unklar. Fest steht: In der Nacht auf Donnerstag (13. August) stiegen sie zwischen 2 und 3 Uhr über ein Baugerüst durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in einen nicht öffentlich zugänglichen Bereich der Frauenkirche ein.

Mitarbeiter entdeckt Männer auf Überwachungskamera

Am Morgen bemerkte ein Mitarbeiter die nächtliche Aktion auf der Videoüberwachung und verständigte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Männer nichts. Sie beschädigten jedoch einen Aufzug im Südturm, der anschließend nicht mehr benutzt werden konnte. Die ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs.

Auf AZ-Anfrage bestätigte das zuständige Pfarrbüro, dass der Aufzug inzwischen wieder in Betrieb ist. Der Turm kann wie gewohnt besichtigt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei. Die vier Männer werden als schlank und mit europäischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie führten Rucksäcke bei sich. Zwei der Männer trugen dunkle T-Shirts und kurze Hosen.

Ein weiterer war mit einem hellen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose bekleidet. Der vierte Mann trug ein dunkles Oberteil und eine dunkle lange Hose.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat zwischen 2 und 3 Uhr im Bereich des Frauenplatzes oder in der umliegenden Altstadt verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.