Unfall vor dem Allacher Tunnel: Verletzter Lkw-Fahrer in Münchner Klinik
Bei einem Unfall auf der Autobahn 99 ist am Freitag (24. April) ein Lastwagen verunglückt und durchbrach die Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Fahrer in eine Münchner Klinik.
Lkw-Unfall auf A99 bei München: Autobahn mehrere Stunden voll gesperrt
Nach Angaben der Feuerwehr kam der Laster gegen 22.24 Uhr "aus bislang unbekannten Gründen" kurz nach dem Allacher Tunnel in Richtung Lindau nach links von der Fahrbahn ab und stürzte um.
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und mussten die A99 in beide Richtungen voll sperren, weil auch auf der Gegenfahrbahn Lkw-Teile verstreut waren.
Lkw verunglückt auf A99: Verletzter Fahrer muss ins Krankenhaus
Der 45-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Münchner Krankenhaus. Die Feuerwehrleute pumpten den Kraftstoff aus dem Tank des Lastwagens ab.
Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten war die Autobahn bis in die Morgenstunden gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei nicht bekannt, teilte die Feuerwehr mit.
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