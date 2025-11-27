AZ-Plus
Unfall auf A99: Verkehrschaos in München "kann sich noch Stunden hinziehen"

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos in München staut es sich bis zur A99. Was die Polizei jetzt empfiehlt.
AZ/dpa |
Ein "klassischer Linksabbieger-Unfall" hat in München für größere Behinderungen gesorgt. (Symbolbild)
Ein "klassischer Linksabbieger-Unfall" hat in München für größere Behinderungen gesorgt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa
München

Ein Unfall in München hat im Berufsverkehr zu einem Rückstau bis zur Autobahn 99 geführt. "Das Ganze wird sich vermutlich noch über mehrere Stunden hinziehen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Wer von der A99 nach Milbertshofen wolle, solle deshalb besser via Feldmoching oder Fröttmaning fahren, weil der Verkehr in Richtung Innenstadt gesperrt sei.

"Das war ein klassischer Linksabbieger-Unfall", schilderte der Polizeisprecher die Ursache der Verkehrsbehinderung. Beim Zusammenstoß zweier Autos sei ein Fahrer schwerer verletzt worden, er musste von der Feuerwehr geborgen werden. Da auch die Ampel in Mitleidenschaft gezogen wurde, regelte die Polizei den Verkehr im Anschluss manuell.

