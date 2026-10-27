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Unfall auf dem Mittleren Ring: Trappentreutunnel über Mittag gesperrt

Nach einem Unfall auf dem Mittleren Ring muss die Polizei den Trappentreutunnel zeitweise sperren. Die Staus lösen sich schnell auf, die Hintergründe des Unfalls sind unklar.
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Blick in den Trappentreutunnel. (Archivbild)
Blick in den Trappentreutunnel. (Archivbild) © IMAGO/Ulrich Wagner

Update, 13.51 Uhr: Der Verkehr läuft inzwischen wieder ohne Probleme, die Staus haben sich aufgelöst. Nähere Informationen zum Unfallgeschehen liegen derzeit nicht vor. "Es liegen uns keine Details zu einem Unfall vor", sagte eine Sprecherin der Polizei der AZ.

Unfall auf dem Mittleren Ring: Trappentreutunnel gesperrt

Erstmeldung, 27. Oktober: Verkehrschaos auf dem Mittleren Ring: Wegen eines Unfalls ist der Trappentreutunnel nach Angaben der Polizei aktuell in nördlicher Richtung gesperrt. Mehrere Streifen sind vor Ort.

Der Unfall habe sich gegen 12.15 Uhr ereignet, teilte ein Polizeisprecher auf AZ-Anfrage mit. Was genau passiert sei, sei noch unklar, hieß es weiter: "Auch über möglicherweise verletzte Personen liegen uns keine Angaben vor." Der Verkehr werde in Höhe Westpark umgeleitet, so der Sprecher.

Der Tunnel verläuft mit zwei getrennten Röhren unterhalb der Trappentreustraße und befindet sich westlich vom Münchner Zentrum im Stadtbezirk Schwanthalerhöhe (Westend). Bis zu 135.000 Kraftfahrzeuge passieren täglich den Trappentreutunnel.

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