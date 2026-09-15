Unfall mit Streifenwagen am Stachus - Polizistin im Einsatz verletzt

Ein Streifenwagen der Münchner Polizei ist in einen Unfall verwickelt, dabei wird die Fahrerin verletzt.

Ein Streifenwagen war am frühen Dienstagmorgen in einen Unfall am Stachus verwickelt. (Symbolbild)

Schneller kann die Polizei nicht an einer Unfallstelle sein. Ein Streifenwagen war am frühen Dienstagmorgen in einen Crash verwickelt. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 4.20 Uhr eine Polizeistreife über den Karlsplatz in Richtung Sendlinger Tor. An der Einmündung zur Bayerstraße wollten die Beamten diese geradeaus überqueren und der Sonnenstraße folgen.

Zu dieser Zeit war eine 56-jährige Kroatin aus München mit ihrem Pkw auf der Sonnenstraße in Richtung Karlsplatz unterwegs und wollte an der Einmündung zur Bayerstraße links in diese einbiegen.

Streifenwagen stößt mit Pkw zusammen

Laut derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Streifenwagen das Blaulicht an und fuhr – trotz roter Ampel – in den Kreuzungsbereich hinein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 56-Jährigen.

Durch den Unfall wurde die Fahrerin des Polizeiwagens leicht verletzt, sie wurde vom alarmierten Rettungsdienst ambulant versorgt. Ihr Kollege auf dem Beifahrersitz sowie die 56-jährige Pkw-Fahrerin kamen mit dem Schrecken davon.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Der Streifenwagen war derart schwer beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war und das Fahrzeug abgeschleppt werden musste.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.