Das Auto eines Mannes streift ein Streufahrzeug und gerät ins Schleudern. Ein Lastwagenfahrer dahinter weicht aus - und landet mit seinem Fahrzeug im Gebüsch.

Aus ungeklärter Ursache streift der Wagen eines 36-Jährigen ein Streufahrzeug und gerät ins Schleudern. (Symbolbild)

Ein Unfall mit einem Streufahrzeug, einem Lastwagen und einem Auto auf der Autobahn 99 bei Hohenbrunn (Landkreis München) hat einen Schaden im schätzungsweise sechsstelliger Höhe verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, streifte der Wagen eines 36-Jährigen am Mittwochabend aus bisher unbekannter Ursache das Streufahrzeug vor ihm. Das Auto prallte gegen die Leitplanke, geriet ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mann wurde leicht verletzt.

Unfall auf A99 mit Lkw und Streufahrzeug

Dahinter fuhr ein 60-Jähriger, der mit seinem Lastwagen dem Auto auswich. Sein Fahrzeug blieb etwa vier bis fünf Meter neben der Fahrbahn im Gebüsch stehen. Der Mann blieb unverletzt. Mehrere Liter Diesel liefen den Angaben zufolge aus. Wegen der auslaufenden Betriebsstoffe und der am Unfall beteiligten Fahrzeuge beziffert die Polizei den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.

Während der Bergungsarbeiten war die A99 in Richtung Autobahnkreuz Süd teilweise gesperrt.