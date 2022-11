Unfall mit Dienst-Limousine: Ministerin Kaniber verletzt

Sie sitzt mittags auf der Rückbank ihres Dienstwagens, als es zu einem Crash kommt. Sie sei "mittelschwer" verletzt, so ihr Sprecher.

München - Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) ist am Montag bei einem Autounfall mit ihrem Dienstwagen verletzt worden. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf AZ-Nachfrage. Laut AZ-Informationen wurde sie in die Kreisklinik in Bad Reichenhall eingeliefert.

Autounfall: Ministerin Michaela Kaniber war Beifahrerin

Der Unfall ereignete sich laut einer Mitteilung der Polizeiinspektion Traunstein "auf der Kreisstraße TS 5 zwischen Neukirchen und Siegsdorf". Michaela Kaniber, die in Bayerisch Gmain zu Hause ist, war Beifahrerin und befand sich im rückwärtigen Teil des Fahrzeugs, teilte der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit.

Eine 22-jährige Österreicherin war kurz vor dem Ortsteil Rettenbach auf die Gegenfahrbahn gekommen. Laut Polizeimeldung wollte eine 58-jährige Siegsdorferin mit ihrem Suzuki noch ausweichen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto kam ins Schleudern und stieß mit einem BMW zusammen, in dem eben Staatsministerin Kaniber mit ihrer 42-jährigen Fahrerin mitfuhr.

Termine abgesagt: Michaela Kaniber bleibt vorerst im Krankenhaus

Kanibers Sprecher bestätigte auf Anfrage "mittelschwere Verletzungen" der Ministerin. "Bild" hatte Montagnachmittag zunächst berichtet, Kaniber sei "schwer verletzt".

Aus dem Polizeipräsidium heißt es: "Wenn jemand eine Nacht zur Überwachung im Krankenhaus bleibt, gilt man als 'schwer verletzt'." Über den genauen Gesundheitszustand wollte der Polizeisprecher keine weitere Auskunft geben.

Sie werde zunächst in der Klinik bleiben, bestätigte der Pressesprecher des Ministeriums, Franz Stangl. Kaniber war auf dem Weg zu einer Fachtagung nach München, so Stangl. Sie musste für die nächsten Tage alle ihre Termine absagen, darunter die heutige Kabinettssitzung.

Die 58-Jährige aus Siegsdorf kam ebenfalls in ein Krankenhaus, sie erlitt nach Angaben der Polizei schwerste Verletzungen. Auch Kanibers Fahrerin wurde in eine Klinik gebracht. Die junge Österreicherin blieb hingegen unverletzt.