Auf A99: Unfall im Tunnel sorgt für Verkehrschaos im Berufsverkehr

Verkehrschaos im Nordwesten Münchens: auch am Vormittag erwartet die Polizei noch massive Staus.

Ein Unfall in einem Tunnel der Autobahn 99 hat am Morgen für ein Verkehrschaos im Münchner Nordwesten gesorgt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos und einem Lastwagen, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Für die wichtige Verkehrsverbindung bedeutete der Unfall aber massive Behinderungen.

Tunnel vorübergehend gesperrt

Laut Polizei befanden sich die Unfallfahrzeuge zunächst auf allen drei Fahrstreifen. Der Tunnel wurde daraufhin zunächst gesperrt. Zwei Fahrspuren konnten relativ zügig geräumt werden, sodass der Tunnel wieder geöffnet wurde, eine Spur blieb allerdings für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.

Bis zur Wiederöffnung hatte sich allerdings bereits eine große Masse an Autos aufgestaut, sodass die Fahrzeuge zunächst nur per Blockabfertigung in den Tunnel gelassen wurden. Die Polizei geht davon aus, dass es auch im Verlauf des Vormittags "massive Staus" geben wird. Der Bereich sollte, wenn möglich, weiträumig umfahren werden.

Auch auf Kartendiensten zeigten sich am Morgen massive Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Unfallstelle.