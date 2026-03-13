AZ-Plus

Unfall im Trappentreutunnel: Rückstau bis zur Autobahn

Am Morgen hat sich im Trappentreutunnel ein Unfall ereignet. Durch die anschließende Sperre bildet sich ein langer Rückstau.
André Wagner |
Der Trappentreutunnel ist wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt.
Der Trappentreutunnel ist wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt.

Am Freitagmorgen hat sich im Trappentreutunnel in nördlicher Fahrtrichtung ein Unfall ereignet, aufgrund dessen der Tunnel gesperrt werden musste. Laut Polizeiangaben hat ein Lkw die Tunneldecke gestreift. Aktuell bildet sich dadurch ein Rückstau bis zur A96 und bis zum Heckenstallertunnel an der Einmündung der A95.

Die Polizei leitet Verkehr ab und bittet Verkehrsteilnehmer darum, den Bereich der Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Experten vom Bauamt sind vor Ort um die Situation einzuschätzen.

2 Kommentare
  • Newi83 vor 17 Minuten / Bewertung:

    Hurra der tägliche Stau. Gut gemacht!

  • Himbeer-Toni vor 12 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Newi83

    Das freut Sie so richtig wenn Menschen einen Auto-Unfall haben.
    Da fängt mit dem Leid der anderen der Tag so richtig gut an.

