Unfall im Trappentreutunnel: Rückstau bis zur Autobahn

Am Morgen hat sich im Trappentreutunnel ein Unfall ereignet. Durch die anschließende Sperre bildet sich ein langer Rückstau.

Am Freitagmorgen hat sich im Trappentreutunnel in nördlicher Fahrtrichtung ein Unfall ereignet, aufgrund dessen der Tunnel gesperrt werden musste. Laut Polizeiangaben hat ein Lkw die Tunneldecke gestreift. Aktuell bildet sich dadurch ein Rückstau bis zur A96 und bis zum Heckenstallertunnel an der Einmündung der A95.

Die Polizei leitet Verkehr ab und bittet Verkehrsteilnehmer darum, den Bereich der Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Experten vom Bauamt sind vor Ort um die Situation einzuschätzen.