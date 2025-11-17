Ein 22-Jähriger aus München liefert sich in einem BMW ein Straßenrennen mitten in Schwabing. Als er einen Unfall baut, rast der zweite Fahrer in einem VW davon. Die Polizei hat bei der Fahndung ein wichtiges Indiz.

Nah einem illegalen Autorennen auf der Leopoldstraße fahndet die Verkehrspolizei nach einem VW mit dem Teilkennzeichen M-CP. (Symbolbild)

Ein 22-Jähriger aus München war am Freitagabend kurz vor 23 Uhr mit einem BMW 530d XDrive auf der Leopoldstraße stadteinwärts unterwegs. Dabei lieferte er sich ein illegales Autorennen mit dem bisher nicht identifizierten Fahrer eines grauen VWs.

Zeugen berichteten, die Autos seien geschätzt mit bis zu 100 km/h unterwegs gewesen.

Der 22-Jährige im BMW überholte nach Polizeiangaben mehrere unbeteiligte Autos. Dabei verhielt er sich sehr riskant, nutzte Lücken zwischen den vorausfahrenden Fahrzeugen, um sich hindurchzuschlängeln. Auf Höhe der Hausnummer 173 rammte der 22-Jährige dabei einen vor ihm fahrenden Mercedes. Der Benz wurde auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW geschoben.

Frau in Mercedes wird verletzt

Bei dem Unfall blieb der 22-Jährige unverletzt, ebenso wie der Fahrer des Mercedes, ein 62-Jähriger aus München. Allerdings wurde die Beifahrerin, eine 60-Jährige aus München, verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Raser verliert Führerschein

Während der Verkehrsunfallaufnahme verhielt sich der BMW-Fahrer, als stünde er unter Drogeneinfluss. Bei ihm wurde daher eine Blutentnahme veranlasst. Zudem wurde der Führerschein des Münchners an Ort und Stelle beschlagnahmt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Der 22-Jährige wurde unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei sucht Zeugen

Der zweite Fahrer im VW konnte bisher noch nicht identifiziert werden. Zeugen konnten sich einen Teil des Kennzeichens merken. Es beginnt mit M-CP. Personen, die Hinweise geben können, insbesondere zum Fahrer des grauen VWs, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Telefon: 089/6216-332, in Verbindung zu setzen.