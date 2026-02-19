Unfall bei Grünwald: Mehrere Fahrzeuge beteiligt, Straße gesperrt
Auf der Staatsstraße 2072 zwischen Grünwald und Straßlach hat sich gegen 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Nach ersten Informationen stießen die Autos rund 200 bis 300 Meter hinter dem Ortsschild Grünwald zusammen.
Beamte sind vor Ort
Feuerwehr und Polizei sind aktuell am Unfallort im Einsatz. Über mögliche Verletzte gibt es derzeit noch keine Angaben. Die Staatsstraße 2072 ist bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Weitere Informationen folgen.
- Themen:
- Feuerwehr
- München
- Polizei
- Verkehrsunfälle
