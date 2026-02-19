AZ-Plus

Unfall bei Grünwald: Mehrere Fahrzeuge beteiligt, Straße gesperrt

Zwischen Grünwald und Straßlach kam es auf der Staatsstraße 2072 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz, die Straße ist gesperrt.
Auf der Staatsstraße 2072 kam es zwischen Grünwald und Straßlach zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen (Symbolbild). © Stefan Puchner/dpa

Auf der Staatsstraße 2072 zwischen Grünwald und Straßlach hat sich gegen 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Nach ersten Informationen stießen die Autos rund 200 bis 300 Meter hinter dem Ortsschild Grünwald zusammen.

Beamte sind vor Ort

Feuerwehr und Polizei sind aktuell am Unfallort im Einsatz. Über mögliche Verletzte gibt es derzeit noch keine Angaben. Die Staatsstraße 2072 ist bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Weitere Informationen folgen.

  • OLGI vor 8 Minuten / Bewertung:

    Rasende Lastenradler?

