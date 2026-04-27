Unfall auf dem Frühlingsfest: 23-Jährige wird von Gondel mitgeschleift

Die Touristin aus Wien feierte am Samstagabend mit Freunden auf dem Frühlingsfest. Auf dem Heimweg kam sie dem Karussell Breakdance zu nahe und prallte gegen eine der Gondeln. Sie wurde bis zu zehn Meter mitgeschleift. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall auf dem Frühlingsfest Unfall wird eine Frau von der Gondel eines Fahrgeschäfts mitgeschleift.

Für eine 23 Jahre alte Touristin endete am Samstagabend ein Ausflug auf das Frühlingsfest im Krankenhaus. Die Wienerin hatte mit Freunden auf dem Frühlingsfest gefeiert.

Gruppe aus Wien war auf dem Heimweg

Nachdem die Bierzelte auf der Theresienwiese am Samstagabend bereits geschlossen hatten, machte sich die Gruppe kurz nach 23 Uhr auf den Heimweg. Dabei kamen sie an dem Karussell "Breakdance" vorbei, das noch in Betrieb war.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam die Frau den sich drehenden Gondeln zu nahe. "Sie prallte ohne Fremdeinwirkung gegen eine Gondel", sagte eine Polizeisprecherin, "und wurde dann bis zu zehn Meter mitgeschleift." Die Frau aus Wien blieb schwer verletzt am Boden liegen. Zeugen verständigten sofort den Rettungsdienst.

"Erheblich alkoholisiert": 23-Jährige erleidet schwere Verletzungen

Ein Notarztteam versorgte die Patientin. Sie wurde mit einer offenen Fraktur am Knöchel, einem Polytrauma, sowie Prellungen und Schürfwunden ins Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der Polizei war die Wienerin "erheblich alkoholisiert".

Ein Alkoholschnelltest konnte zunächst nicht gemacht werden, weil die Ärzte zuerst die schweren Verletzungen der Frau versorgen mussten. Üblicherweise werden aber Blutproben genommen, die dann später ausgewertet werden. Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Kripo ermittelt und sucht Zeugen des Unfalls

Derzeit geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus. Weder, so eine Polizeisprecherin, sei derzeit von einem Fremdverschulden dritter Personen auszugehen, noch von einem Verstoß gegen die Sicherheitsbestimmungen bei dem Fahrgeschäft. Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die den Unfall am Samstagabend auf dem Frühlingsfest beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Präsidium (Telefon 089/29100) in Verbindung zu setzen.