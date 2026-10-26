Unfall am Münchner Messegelände – drei Personen verletzt

Drei Verletzte bei einem Autounfall in Riem – sogar ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Am Ende hatten alle Beteiligten Glück im Unglück.

Bei dem Unfall nahe dem Messegelände in Riem wurden drei Personen verletzt.

Am Freitag, 23.10.2026, gegen 13.45 Uhr, fuhr eine 21-jährige Münchnerin mit einem Audi auf der Straße Am Hüllgraben stadtauswärts. An der Kreuzung zur Straße An der Point wollte sie nach links abbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg mit einem Dodge auf der Paul-Henri-Spaak-Straße in entgegengesetzter Richtung. In seinem Fahrzeug befand sich zudem ein 54-jähriger Münchner.

Der 51-Jährige wollte die Kreuzung zur Straße An der Point geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch diese erheblich beschädigt wurden.

Angeforderter Rettungshubschrauber doch nicht benötigt

Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt. Zur Versorgung der Verletzten wurde unter anderem ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle angefordert, der dort auch landete, letztlich jedoch nicht benötigt wurde. Die 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden. Hierdurch kam es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Münchner Verkehrspolizei.