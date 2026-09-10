Die werdende Mutter macht es sich auf einer Parkbank in Aubing gemütlich. Plötzlich taucht ein Mann auf, fasst ihr an die Brust und stößt sie zu Boden. Der Angreifer flieht unerkannt. Wie es der werdenden Mutter und dem Kind geht?

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in Abing eine hochschwangere Frau attackiert hat. (Symbolbild)

Eine hochschwangere, 29 Jahre alte Frau aus München machte am Mittwochvormittag in einem Park in Aubing eine kurze Pause. Sie setzte sich auf eine Bank und wollte sich dort etwas ausruhen und entspannen. Bis zur Geburt ihres Kindes ist es nicht mehr lange hin.

Täter geht erst vorbei, kommt dann aber zurück

Gegen 10 Uhr ging nach Polizeiangaben ein bisher unbekannter Mann an der Sitzbank vorbei. Er schlenderte erst achtlos weiter, überlegte es sich dann aber anders, und kam plötzlich zurück. Er fasste der werdenden Mutter oberhalb ihrer Kleidung an die Brüste. Dabei schubste er sie, so eine Polizeisprecherin, sodass die 29-Jährige von der Parkbank rutschte und zu Boden stürzte. Dabei wurde die Frau verletzt.

Mutter und Kind nicht ernsthaft verletzt

Die Schwangere wurde inzwischen von einem Arzt untersucht. Laut Polizei wurden weder die Mutter noch das ungeborene Kind offenbar ernsthaft verletzt. Die Mutter hat lediglich ein paar blaue Flecke und Abschürfungen erlitten.

Der Angreifer flieht

Der unbekannte Täter lief nach dem dreisten Übergriff in unbekannte Richtung davon. Die 29-Jährige informierte daraufhin einen Angehörigen, der den Polizeinotruf 110 verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Bislang liegen keine Hinweise auf die Identität des Täters vor. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist etwa 17 bis 20 Jahre alt, athletisch, eckige Brille, Haare seitlich kurz rasiert und nach hinten gegelt, bekleidet mit weißem Tanktop, blauer, kurzer Hose, weißen Schuhen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Mittwochvormittag, 9. September 2026, im Bereich Ellis-Kaut-Straße, Golo-Mann-Weg und Hans-Clarin-Weg (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Telefon: 089 29100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.